Tüketicinin patates püresine ilgisi arttı

Kaynak: AA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devlet desteğiyle kurulan tesiste üretilen patates püresi ve küp patatese talep her geçen gün artıyor.Firma sahibi Osman Gürdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisi, 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan yüzde 50 hibe desteğiyle kurduklarını söyledi.Patentli olarak patates püresi ve küp patates üretimi yaptıklarını belirten Gürdağ, her yıl yaklaşık 10 bin ton yerli patates işlediklerini ifade etti.Püre ve küp patatesin lokomotif ürünleri olduğunu dile getiren Gürdağ, şöyle dedi:"Bu işi Türkiye 'de bir tek biz yapıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıdaki ekmek fabrikası ve börek firmaları bizim ürünlerimizi kullanıyor. Küp patateslerimizi de konserve fabrikalarına gönderiyoruz."Gürdağ, susuz konserve teknolojisiyle üretimini yaptıkları patates püresinin ömrünün 5 yıl olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığımız önlemlerle üretime devam ediyoruz. Gıda üretimi yaptığımız için salgın bizi etkilemedi. Hatta zincir marketlere hem püre hem de küp patates satışlarımız yüzde 20-30 oranında arttı. Türkiye'deki bütün garnitür firmaları, yemek fabrikaları, börek firmalarının büyük çoğunluğu bizim püremizi ve küp patateslerimizi tercih ediyor."Hedeflerinin ihracat olduğunu belirten Gürdağ, İngiltere ile Yunanistan'a numune gönderdiklerini ve buralardan cevap beklediklerini söyledi.Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar da patates üretiminde Afyonkarahisar'ın ilk 3 şehir arasında yer aldığını ve Sandıklı ilçesinde de yılda 180 bin ton rekolte elde edildiğini bildirdi.İlçedeki fabrikanın bakanlığın sağladığı hibe desteğiyle kurulduğuna işaret eden Acar, "Şu anda Türkiye'de patates püresi üretimi yapan tek işletme burası. Ülkemizin hemen hemen her noktasına patates püresi buradan gönderiliyor. İlerleyen dönemde ihracata da başlayacaklarını düşünüyoruz." dedi.