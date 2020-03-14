Tüketiciye, "kriz fırsatçılarını ihbar edin" çağrısı
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay tüketicilere, "Fırsatçılık yapan firma ve işletmeleri ihbar edin.
14.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:46
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay tüketicilere, "Fırsatçılık yapan firma ve işletmeleri ihbar edin." çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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