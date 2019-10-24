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Tüketiciye sahte "Soma kömürü" uyarısı

Soma linyit kömürü görüntüleri Soma Kömür Üreticileri ve Satıcıları Derneği Başkanı Nadirhan Hızlı'nın açıklamaları Tüketiciye sahte "Soma kömürü" uyarısıMANİSA (AA) – Soma Kömür Üreticileri ve Satıcıları Derneği Başkanı Nadirhan Hızlı, kışın yaklaşmasıyla kömür satışlarının arttığını ancak...

24.10.2019 21:45
Soma linyit kömürü görüntüleri
Soma Kömür Üreticileri ve Satıcıları Derneği Başkanı Nadirhan Hızlı'nın açıklamaları Tüketiciye sahte "Soma kömürü" uyarısı
MANİSA (AA) – Soma Kömür Üreticileri ve Satıcıları Derneği Başkanı Nadirhan Hızlı, kışın yaklaşmasıyla kömür satışlarının arttığını ancak son dönemde piyasada "Soma kömürü" adı altında kalitesiz ve düşük kalorili kömürlerin satıldığını öne sürerek tüketicileri uyardı.
Hızlı, AA muhabirine yaptığını açıklamada, vatandaşlardan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü'ne (ELİ) ait kömür torbalarına benzeyen ve üzerinde "Soma Kömürü" yazan kömürlerin satıldığıyla ilgili şikayet aldıklarını belirtti.
Tespit ettikleri bazı kömür torbalarının içinde kükürt oranı yüksek, kalorisi ve kalitesi düşük ya da ithal kömürlerle karşılaştıklarını ifade eden Hızlı, "TKİ ve ELİ, Soma Kömürü markasına sahip çıkmalı, bunun için önlemler alınmalı. Bütün markalar kendi ürünlerinin sahtesinin yapılmasına izin vermiyorsa, Soma kömürünün de adının lekelenmesine, vatandaşın mağdur olmasına izin verilmesin. Aldığı kömürden şüphelenen tüketiciler bulundukları illerde ilçelerde zabıta ekiplerine başvursunlar." dedi.
Tüketiciye sahte

Soma Kömür, Soma, Ekonomi

Kaynak: AA

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