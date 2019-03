Tüketiciye Zarar Verilmesine İzin Vermiyoruz"

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Piyasada spekülasyon oluşturularak tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz." dedi.Pekcan, Hatay'daki bir otelde düzenlenen Esnaf Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, medeniyetlerin beşiği Hatay'da bulunduğu için çok memnun olduğunu söyledi.İş dünyasıyla her ay toplantı yaptıklarını belirten Pekcan, esnaftan gelen taleplerin her birini tek tek değerlendirdiklerini ve hepsine dönüş yaptıklarını anlattı. Bin 200'ü aşkın talebin geldiğini ifade eden Pekcan, şöyle devam etti:"Yarısı bizim bakanlığımızla alakalı, diğer yarısı diğer bakanlıklarla alakalı. Bakanlar Kurulunda diğer bakanlarımızdan da ben rica ettim, sağ olsunlar onlar da hepsi hemen kabul ettiler, koordinasyon birimi oluşturdular kendi bakanlıklarında. Şimdi sizin sadece Ticaret Bakanlığında değil, diğer bakanlıklarla ilgili taleplerinizi de biz Ticaret Bakanlığı olarak koordinasyonunu üstlendik, takip ediyoruz. O taleplerinizle ilgili de sizlere yazılı dönüş yapıyoruz."Yöresel ürünlere belli bir raf zorunluluğuBugün burada perakende yasası üzerinde durulduğunu ifade eden Pekcan, perakende yasasıyla ilgili taslak çalışmalarını tamamladıklarını, bütün paydaşlarından görüş aldıklarını kaydetti.Konuyla ilgili örnek veren Pekcan, şu ifadeleri kullandı:"Artık marketlerde yöresel ürünün raflarda yer alması için belli bir raf zorunluluğu getiriyoruz. Marketler sadece kendi markalarıyla değil, diğer markalarla da ürün satsın istiyoruz. Kendi markalarıyla satışlarına da bir sınırlama getirmek istiyoruz. Daha doğrusu diğer markaların önü açılsın, bizim firmalarımız, üreticilerimiz kendi ülkesinde rekabetçi olamazsa biz onları uluslararası pazara taşıyıp uluslararası pazarlarda rekabetçi hale getiremeyiz."Marketlerin açıldıkları mesafelerle ilgili çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Pekcan, bu konuda da paydaşların görüşlerini alacaklarını kaydetti.Pekcan, Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın da gelececek hafta faaliyete geçeceğini söyledi.Yayladağı ilçesindeki sınır kapısının açılmasının Hatay için önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, bunun biraz daha siyasi bir konu olduğunu, konuyla ilgili görüşüp ne mümkünse yapmaya gayret edeceklerini söyledi.Bakanlık olarak dürüstlük ilkelerine aykırı faaliyetlerde bulunan işletmelerle ilgili denetimler yaptıklarını ve önlemler aldıklarını belirten Pekcan, "Bu çerçevede piyasada spekülasyon oluşturularak tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarımız bu denetimlerde her zaman bizim yanımızda oldu. Bizim destekleyicimiz oldu. Onlara da bir kez daha hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim." dedi.Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman esnaf ve sanatkarın en büyük hamisi olduğunu ifade etti.Esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Bakan Pekcan, onlardan gelen her türlü talebi değerlendireceklerini yineledi.Bakan Pekcan, şöyle devam etti:"Hedefimiz esnaf ve sanatkarımızın artık yerel bir işletme olmaktan çıkıp e-ticaret imkanlarını da kullanarak ihracatçı olması. Bu yönde esnafımıza yönelik pazarlama ve markalaşma desteklerini geliştiriyoruz. Ayrıca esnaflarımıza e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. Sizlerden beklentimiz, iç ticaretteki başarınızı dış ticarete de yansıtarak ihracatımızın katlanmasına destek vermeniz."Pekcan, bu konuda potansiyeli bulunan Hatay'ın öncü olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.