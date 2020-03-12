Tüketiciyi Destekleme Derneğinden "Kovid-19'u fırsata çevirenleri şikayet edin" uyarısı
Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınını (Kovid-19) fırsat bilip, özellikle dezenfektan başta olmak üzere birçok ürünü fahiş fiyatlara satanların ahlaka ve vicdana sığmayan bir ticaret yoluna girdiğini bildirdi.
12.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:48
Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınını (Kovid-19) fırsat bilip, özellikle dezenfektan başta olmak üzere birçok ürünü fahiş fiyatlara satanların ahlaka ve vicdana sığmayan bir ticaret yoluna girdiğini bildirdi.
Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların panik yaparak ceplerindeki paraları fahiş fiyatlarla satılan dezenfektan ürünlerine vermemesi gerektiğine değindi.
Türkiye 'de Sağlık Bakanlığının gerekli önlemleri aldığına işaret eden Bakal, esnafın halkın ihtiyacını fırsat olarak görerek fiyatları yükseltmesinin kanunen suç olduğunu vurguladı.
Bakal, sosyal medyadan yayılan asılsız videolara itibar edilmemesi gerektiğini aktararak, şöyle konuştu:
"Bakanlığımız gerekli önlemleri aldı. Fakat vatandaşımız paniğe sürükleniyor. Kolonya krizi çıkıyor bu kez. Halbuki kolonya virüsü öldürüyor ama elinizden gitmesini sağlamıyor. Bakanlığımızı dinlesek, ellerimizi düzenli sabunla yıkasak, virüslerden daha çok korunacağız. Bu durumu fırsat bilenler de 10 liralık bir ürünü 3-4 katı üstüne satmak için çaba gösteriyor. Peki bu işler normale döndüğünde vatandaşının yüzüne nasıl bakacaksın? Depremi bahane edip ev fiyatlarını yükseltenleri de virüsü bahane edip kolonya fiyatlarını fahiş hale getirenleri de vatandaşlarımızın ALO 175 Tüketici Hattına şikayet etmeleri gerekir. Fakat şikayet yerine vatandaşımız, gidip cebindeki parayı veriyor, kandırılıyor. Bu ahlakımıza sığan bir esnaf anlayışı değil."
"Memleket kolonya kokuyor"
Birçok insanın virüsün Türkiye'de görüldüğünü duymasıyla beraber alışverişe yöneldiğini anlatan Bakal, tüketicinin ihtiyacı olanı almak yerine stok yapmaya yöneldiğini belirtti.
Bakal, Türkiye'de henüz virüsün yaygın olmadığını belirterek, "Satıcılarımız insaflı olmak zorunda. Bu ülke hepimizin. Tüketici sizlerin her daim velinimeti. Bugün yaptıklarınızdan yarın pişman olursunuz. Memleket kolonya kokuyor. Fakat bizim ihtiyacımız olan bilinçli tüketicinin doğru alışveriş yapması." diye konuştu.
Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların panik yaparak ceplerindeki paraları fahiş fiyatlarla satılan dezenfektan ürünlerine vermemesi gerektiğine değindi.
Türkiye 'de Sağlık Bakanlığının gerekli önlemleri aldığına işaret eden Bakal, esnafın halkın ihtiyacını fırsat olarak görerek fiyatları yükseltmesinin kanunen suç olduğunu vurguladı.
Bakal, sosyal medyadan yayılan asılsız videolara itibar edilmemesi gerektiğini aktararak, şöyle konuştu:
"Bakanlığımız gerekli önlemleri aldı. Fakat vatandaşımız paniğe sürükleniyor. Kolonya krizi çıkıyor bu kez. Halbuki kolonya virüsü öldürüyor ama elinizden gitmesini sağlamıyor. Bakanlığımızı dinlesek, ellerimizi düzenli sabunla yıkasak, virüslerden daha çok korunacağız. Bu durumu fırsat bilenler de 10 liralık bir ürünü 3-4 katı üstüne satmak için çaba gösteriyor. Peki bu işler normale döndüğünde vatandaşının yüzüne nasıl bakacaksın? Depremi bahane edip ev fiyatlarını yükseltenleri de virüsü bahane edip kolonya fiyatlarını fahiş hale getirenleri de vatandaşlarımızın ALO 175 Tüketici Hattına şikayet etmeleri gerekir. Fakat şikayet yerine vatandaşımız, gidip cebindeki parayı veriyor, kandırılıyor. Bu ahlakımıza sığan bir esnaf anlayışı değil."
"Memleket kolonya kokuyor"
Birçok insanın virüsün Türkiye'de görüldüğünü duymasıyla beraber alışverişe yöneldiğini anlatan Bakal, tüketicinin ihtiyacı olanı almak yerine stok yapmaya yöneldiğini belirtti.
Bakal, Türkiye'de henüz virüsün yaygın olmadığını belirterek, "Satıcılarımız insaflı olmak zorunda. Bu ülke hepimizin. Tüketici sizlerin her daim velinimeti. Bugün yaptıklarınızdan yarın pişman olursunuz. Memleket kolonya kokuyor. Fakat bizim ihtiyacımız olan bilinçli tüketicinin doğru alışveriş yapması." diye konuştu.
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Kaynak: AA
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