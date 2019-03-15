Bitlis
Ticaret Müdürü Mehmet Kızılgül ve İl Tüketici Hakem Heyeti, "Tüketiciyi Koruma Haftası" dolayısıyla, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.
Heyet ziyarette, Vali Çağatay'a çiçek takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağatay, şöyle konuştu:
"Devletimiz tüketiciyi koruma noktasında gerekli yasal düzenlemeleri yapıyor. Vatandaşımızın da bu düzenlemelerden haberdar olması gerekiyor. Tüketiciyi Koruma Haftası, tüketici bilincinin oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesi adına önemli bir etken olacaktır."
Bitlis, Güncel
Kaynak: AA