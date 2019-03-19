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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, toplumun sosyal ve ekonomik gelişmesinde bilinçli tüketim kültürü olduğunu bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ve beraberindeki Tüketici Hakem Heyeti üyeleri, Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.Ziyarette konuşan Akın, tüketicileri hakları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmenin önemine işaret etti.Tüketicinin haksızlığa uğramaması için bilmesi gereken haklarının öğrenciler başta olmak üzere toplumun her kesimine anlatıldığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:"Toplumun sosyal ve ekonomik gelişmesinde bilinçli tüketim vardır. İhtiyaçların her geçen gün daha da arttığı, rekabet ortamının daha da kızıştığı günümüzde tüketicilerin alışverişlerinde bilinçli hareket etmesi ve tüketicilerin haklarının korunması son derece önem kazanmıştır. Ülkemizde tüketici haklarının korunmasına yönelik alınan tedbirlerle tüketicilerin haklarını araması da kolaylaşmıştır. İlimizde Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti, tüketici haklarının korunması noktasında önemli görevler ifa etmektedir."Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu öğrencisi Gülşah Tekcan'ın, Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmada il birincisi seçilen resmini Vali Akın'a takdim etmesinin ardından Ticaret İl Müdürü Dalgalı, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.