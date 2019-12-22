Haberler » 3. Sayfa » Tüketim tarihi geçmiş ürün satan 3 iş yerine ceza - Haberler

Tüketim tarihi geçmiş ürün satan 3 iş yerine ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşı gecesini sağlıklı ve huzurlu ortamda geçirebilmeleri için gerçekleştirdiği denetimlerde 3 işyerine para cezası kesti.

22.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:36 Tüketim tarihi geçmiş ürün satan 3 iş yerine ceza
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşı gecesini sağlıklı ve huzurlu ortamda geçirebilmeleri için gerçekleştirdiği denetimlerde 3 işyerine para cezası kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesini vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu ortamda geçirebilmeleri için yılbaşı öncesi denetimler gerçekleştirdi. Denetim ekipleri tarafından mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimler yapıldı. Ruhsat, gıda güvenliği, teknik ve hijyenik kriterlerin incelendiği denetimler de işyeri yetkilileri ve çalışanlar bilgilendirildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, işyerleri titizlikle kontrol edildi. Yapılan denetimlerde tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş et, unlu mamuller gibi ürünlerin tespit edildiği 3 işyerine, bin 822 TL ile 3 bin 662 TL arasında idari para cezası işlemi uygulandı.

Söz konusu işletmelerin mutfaklarını kontrol eden ekipler, kullanılan araç gereçlerden yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerine, çevrenin ve personelin temizlik kurallarına uygun olup olmamasına kadar pek çok ayrıntıyı büyük bir titizlikle kontrol ediyor. tedbirleri kapsamında; halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek etkenlerin tespit edilerek önlem alınması, olumsuzlukların giderilmesi konusunda titiz davranan denetim ekipleri işyeri sahiplerini ve çalışanlarını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yılbaşı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:04   Trump, kendisinin görevden alınması çağrısında bulunan Evanjelist dergiyi hedef aldı - Haberler
11:59   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı - Haberler
11:58   Erdoğan'dan "Hanuka Bayramı" mesajı - Haberler
11:55   Guatemala'da otobüs kazası: 20 ölü, 12 yaralı - Haberler
11:43   Lise öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücüye 15 yıl hapis cezası istemi - Haberler
11:40   Kılıçdaroğlu, 'Rüşvet' tartışmalarıyla ilgili Mansur Yavaş'a talimat verdi: Gereğini yap - Haberler
11:29   AK Parti Gençlik Kolları, Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı - Haberler
11:03   Danıştay, öğretmenevlerinde kadın ve erkeğin aynı odada kalması için nikah cüzdanı şartı koydu - Haberler
10:44   Türkiye, dünyada en çok bilimsel makale üreten ülkeler arasında 17. oldu - Haberler
10:35   Orta Amerika ülkesi Guatemala'da katliam gibi kaza! 20 ölü, 12 yaralı - Haberler
22.12.2019 12:07:48