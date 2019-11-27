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Tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki lokantalarda yapılan denetimler sonucu tüketim tarihi geçmiş gıda maddeleri toplatılarak, tutanak tutuldu ve imha edildi.

27.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:59Tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edildi
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki lokantalarda yapılan denetimler sonucu tüketim tarihi geçmiş gıda maddeleri toplatılarak, tutanak tutuldu ve imha edildi.

Halkın başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez lokantalarda kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Başta işyerlerinin temizlik koşullarını kontrol eden ekipler, ürünlerin saklanması ve muhafazası, son kullanma tarihleri ve çalışanların çalışma şartlarını inceledi. Çeşitli konularda uyarıların yapıldığı denetimlerde tüketim tarihleri geçmiş ürünler toplatılarak imha edildi. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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