Tükürük Bezinden Taş Çıktı

11 Aralık 2018 Salı 10:04



11 Aralık 2018 Salı 10:04

Adana'da yemek yedikten sonra ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin tükürük bezinden bir buçuk santimlik taş çıkarıldı.Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni evlenen ve inşaat dekorasyon işi yapan Bünyamin İlyas Aytar (30) bir süredir yemek yedikten sonra boğazında bir şişlik ve ağrı hissetmeye başladı. Bu şikayetleri nedeniyle İskenderun'da hastanelere gitti ancak bir derman bulamayınca Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu. Aytar'ı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Özdemir muayene etti. Özmedir, Aytar'ın tükürük bezlerinde taş olduğu için bu rahatsızlıkla karşı karşıya kaldığını belirleyerek bıçak vurmadan endoskopi yöntemiyle ameliyat edip tükürük bezlerindeki bir buçuk santimlik taşı kırarak çıkarmayı başardı.Özdemir, hastanın boğazında ağrı ve şişlik şikayetiyle kendilerine geldiğini anımsatarak, "Hastamızın tükürük bezinde taş vardı. Tükürük bezinde taş olan hastalar bazen 2 ya da 3 yıl yemek yedikten sonra dilaltı, yanak veya çene bölgesinde şişlikle gelir. Defalarca antibiyotik tedavisi kullanırlar fakat çok sık aralıklarla bu şikayetleri tekrarlar. Bizde gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hastamızda taş olduğunu gördük. Dil altında yani çene bölgesinde bir taş vardı. Bu taşlara eski tedavi yöntemi olarak tükürük bezinin tamamen alınması tedavisi yöntemi uygulanırdı. Fakat son dönemde dünyada yaygınlaşan tükürük bezi endoskopisi dediğimiz bir yöntem var. Yaklaşık bir milimetrelik bir kanalın içine yine bu boyutlardaki bir kamerayla girerek içerideki sorunun ne olduğunu görüyoruz. Tükürük bezinde bir darlık, tıkanıklık veya taş benzeri bir durum olduğunda bunları görme şansımız oluyor. Bunları gördükten sonra bu bir milimetrelik kamerayla girdikten sonra belli işlemler yapabiliyoruz. Hastamızda bir santimden daha büyük bir taş vardı ve bu taşı içeriye girerek kırdık sonrasında da taşları dışarıya aldık" dedi.Özdemir, taşın oluşum mekanizmasının çok farklı olduğunu tükürük bezinin ürettiği salgının içeriğinin değişmesinin buna etken olabildiğini, ama çoğunlukla görülenin tükürük bezi kanalında darlıktan dolayı bu taşların ol oluştuğunu ifade etti."Artık rahat rahat yemek yiyorum"Ameliyat olmadan önce yemek yerken zorlandığını vurgulayan Aytar, "İster istemez yemek yerken tükürük bezleri çalışmaya başlıyor. Taş kanala geliyor sonucunda da şişme olup ağrı yapıyordu. Ameliyattan yeni çıkmış olmama rağmen şu anda bir sıkıntım yok kendimi çok iyi hissediyorum. Tükürük bezimden çıkan taşları gördüm olabilecek bir şey değil çok şaşırdım. Ama güzel bir çalışmayla onların hepsi çıkarıldı. Artık rahat rahat yemek yiyorum" diye konuştu. - ADANA