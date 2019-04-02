Tulgay Bayrak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DÜZCE ÇİLİMLİ belediye başkan adayı olan Tulgay Bayrak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DÜZCE ÇİLİMLİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Tulgay Bayrak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DÜZCE ÇİLİMLİ adayı Tulgay Bayrak kimdir? BTP DÜZCE ÇİLİMLİ adayı Tulgay Bayrak yüzde kaç oy aldı?

Tulgay Bayrak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DÜZCE ÇİLİMLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Tulgay Bayrak ÇİLİMLİ ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. ÇİLİMLİ ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Tulgay Bayrak adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

DÜZCE ÇİLİMLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.