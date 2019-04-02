Tülin Oygür Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı Tülin Oygür oldu. Vatan Partisi adayı Tülin Oygür, ANKARA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ANKARA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı Tülin Oygür ile ilgili seçim sonuçları ve ANKARA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı Tülin Oygür oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ANKARA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ANKARA aday yarışı ve ANKARA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ANKARA Seçim Bilgileri

ANKARA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 12.180 olduğu belirlendi.

ANKARA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 12.180 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ANKARA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ANKARA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.925.129 olduğu belirlendi.

ANKARA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 3.362.639 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi ANKARA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tülin Oygür Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Tülin Oygür, ANKARA yarışında % 0,24 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Tülin Oygür toplamda 7.802 adet oy sayısına ulaştı.

Tülin Oygür Kimdir?

1957 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Bütün öğrenim hayatı Ankara'da geçti. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden (Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Diş Hekimliği Yüksekokulu) mezun oldu. 1986 yılında patoloji doktorası aldı.

1989-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi kadrosunda çalıştı. 1992 yılında patoloji doçenti oldu. 1993 yılında Türkiye'deki tek Oral Patoloji Doktora Programı'nın açılmasında görev aldı.

Oral Patoloji Bilim Dalı'nı kurmak için 1998 yılında G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi'nde doçent kadrosuyla göreve başladı. 1999'da Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı ve Oral Patoloji Bilim Dalı Başkanlığı'na atandı. 2000 yılında profesör oldu.

2004-2008 yılları aralığında Gazi Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevinde eğitim-öğretim, öğrenci işleri, bilimsel araştırmalar ve uluslararası ilişkiler alanlarında sorumluluk aldı.

26'sı uluslararası dergilerde olmak üzere 72 bilimsel makalesi ve "Ağız Patolojisi Ders Kitabı" isimli bir adet kitabı bulunmaktadır. Eylül 2011'de emekli oldu.?2012 yılında İşçi Partisi'ne katıldı. İngilizce bilmektedir.

Evli ve bir kız çocuğu vardır.

Tülin Oygür, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Vatan Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Vatan Partisi ANKARA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.