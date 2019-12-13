Haberler » Magazin » Tülin Şahin bebeğinin kırkının çıkmasını ve kendi doğum gününü kutladı - Magazin

Tülin Şahin bebeğinin kırkının çıkmasını ve kendi doğum gününü kutladı

Yeni anne olan güzel manken Tülin Şahin'in kızının kırkı çıktı. Sosyal medya hesabından doğum gününde kızının 40'ının çıktığını duyuran Şahin, "Bugün ikimiz için de özel" dedi.

13.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:11

Ünlü manken Tülin Şahin, geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronho ile nikah masasına oturdu. İlk bebeğini Kasım ayında kucağına alan Şahin, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hem kendi doğum gününü hem de kızının kırkının çıktığını söyledi.

40'INCI YAŞINI KUTLARKEN KIZININ 40'I ÇIKTI

Önceki gün sosyal medya hesabı Instagram'dan bebeği ve eşiyle aile fotoğrafını paylaşan Tülin Şahin, bugün de kızına sarılarak verdiği pozu paylaştı. Kırk yaşına giren Şahin, paylaşımında şunları söyledi: "Günaydın anne doğum günün kutlu olsun. Bugün ikimiz için de özel. Ben bugün 40 oldum. Onun bugün 40'ı çıktı. Siena Leyla, en güzel ve özel hediyem"

KIZIYLA İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tülin Şahin, bebeğiyle ilk fotoğrafını "4 Kasım 2019 saat 12.08 dünyaya hoş geldin Siena Leyla. Allah'ım kelimeler yetersiz." notuyla paylaşmıştı.

Tülin Şahin bebeğinin kırkının çıkmasını ve kendi doğum gününü kutladı

Tülin Şahin, Manken, Anne, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
BLK Lİ:bu kadın doğum yaptıysa çocuk yaptırana helal olsun sonuda sırtını yere getirmış
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

14:57 Çağını aşan yazar: Oğuz Atay - Magazin
14:47 Elif ve Yağmur arasında elbise kavgası çıktı! - Magazin
14:20 Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hande Yener, tarzı çok beğenildi - Magazin
14:17 TRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar - Magazin
14:16 Adnan Oktar davasında 91 sanığın arasındaki 77 'Kedicik' tahliye edildi - Magazin
13:58 Tülin Şahin bebeğinin kırkının çıkmasını ve kendi doğum gününü kutladı - Magazin
12:10 Format davasında yeni gelişme! Aynı yapımcı Yemekteyiz'e kaynanaları ekleyerek FOX'da yayınlatmaya başladı - Magazin
10:35 Nusret Gökçe duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi - Magazin
10:02 Zülfü Livaneli'den kadın cinayetlerine sert tepki: Üç beş tane katil erkek geberseydi - Magazin
13.12.2019 15:12:28