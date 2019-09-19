Haberler » Güncel » Haber

Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular

Rize'de 3 kafadarın tulum çalıp türkü söylediği sırada oturdukları odun korkuluk kırılınca kendilerini bir anda Tar Şelalesi'nin göletinde buldular.

19.09.2019 15:35
Rize'de 3 kafadarın tulum çalıp türkü söylediği sırada oturdukları odun korkuluk kırılınca kendilerini bir anda Tar Şelalesi'nin göletinde buldular.
Turizm amaçlı Rize'ye gelen bir grubu gezdiren Osman Albardak, arkadaşı Musatafa Şeramet ve Tulumcu Özgür Parlak'ın başına gelen talihsiz olay herkesi güldürdü. Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bulunan Tar (Bulut) Şelalesi kenarında odun korkuluk üzerinde oturarak tulum çalan Özgür Parlak'a eşlik etmek isteyen Osman Albardak ve Mustafa Şeramet yanına oturdu. Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada bölgedeki turistler onları kaydetmeye başladı. Şarkının ortasına geldikleri sırada ise üzerinde oturdukları odun korkuluk kırılınca 3 arkadaş göle düştü.
O anlar ise turistler tarafından anbean kaydedildi.
(İHA)
Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular

Rize, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 Hdp önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu (3)
16:04 Baraj gölünde 40 kiloluk yayın balığı yakaladı
16:03 Didim'de 52 kaçak göçmen yakalandı
16:03 Tren kazasının olduğu tünelden ilk görüntüler
16:02 Tatamide Osmangazi rüzgarı esecek
16:02 Zanlıdan "Hayatımı polis memuruna borçluyum" itirafı
16:02 İlkokul öğrencilerine "afet çantası hazırlama" eğitimi