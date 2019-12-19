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Tulumtaş Mağarası, turizme kazandırılıyor

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 1992 yılında çevre yolunun yapımı sırasında bulunan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tulumtaş Mağarası, turizme kazandırılacak.

19.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:55 Tulumtaş Mağarası, turizme kazandırılıyor

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 1992 yılında çevre yolunun yapımı sırasında bulunan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tulumtaş Mağarası, turizme kazandırılacak. Mağarada yapılacak rekreasyon çalışması için   Valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzaladı.

Gölbaşı ilçesindeki Tulumtaş Mahallesi'nde bulunan Tulumtaş Mağarası, 1992 yılında Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında taş ocağı olarak kullanılan alanda dinamitle yapılan patlatma sonucu ortaya çıktı. Uzunluğu 5 kilometre, genişliği 1,5 kilometre olan mağaranın yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor. Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan, sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağara, görenleri büyülüyor. Mağaranın turizme kazandırılması için, Ankara Valiliği'nde işbirliği protokolü imzalandı. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Mustafa Irmak, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, işbirliği protokolünü imzaladı.

'GÖLBAŞIMIZA HAYIRLI OLSUN'

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mağaranın turizme kazandırılması için göreve gelir gelmez ciddi girişimlerde bulunduklarını ve bu girişimlerin meyvesini aldıklarını söyleyerek, "Ankara Valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Belediyemiz ortak çalışması ile Tulumtaş Mağarası'nı turizme kazandırmak amacıyla yapılacak olan rekreasyon çalışmaları için işbirliği protokolüne imza attık. Gölbaşımıza hayırlı olsun" dedi. Başkan Şimşek, mağaranın turizme kazandırılması için destek veren Ankara Valisi Vasip Şahin'e de teşekkür etti.



Gölbaşı Belediyesi, Ankara Valiliği, Ramazan Şimşek, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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