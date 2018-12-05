Tuluyhan'ın Piyanosu Tarihi Kadırgalar Arasında

Uğurlu, konserde müzik ve görüntülerle Akdeniz'i ve Akdeniz'in ölümsüz kahramanlarını anlatacak. 07 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da müzenin merdivenlerinde tarihi kadırgalar arasında gerçekleşecek konserde konuklar konseri izlerken bir yandan da Beşiktaş'tan ışıklar içinde Boğaziçi'ni izleyecekler.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu tarihi mekanlardaki konserlerine devam ediyor. Bu kez konser Türkiye'nin en kapsamlı denizcilik müzesi olan İstanbul Deniz Müzesinde gerçekleşecek. Tuluyhan Uğurlu'nun piyanosu müzenin en değerli eserlerinden tarihi kadırganın önünde Akdeniz'in mavi sularına açılacak. Akdeniz'in oluşumu, mavi derinliklerle tanışan eski dünyanın insanları, Fenike, Grek, Kartaca ve Roma'nın egemenliğindeki Akdeniz'in hikayesi… İslam'ın Endülüs'e kadar uzanan fetihleri ve Türklerin denizle tanışması, Selçuklu ve Osmanlı döneminin ilk kaptanı deryaları ve denizciliğimizin zirve noktası: Barbaros Hayreddin Paşa…