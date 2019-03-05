Fırat Kalkanı Şehidi Vasiyet Etti, 123 Bin Liralık Tazminat Amcasına Kaldı

Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın tazminatı için ailesi birbirine girdi. Şehidin, harekata giderken Genelkurmay'a bıraktığı vasiyetname ise her şeyi değiştirdi. İlk kez şehit tazminatı yasal mirasçı dışında birine Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın amcasına verildi.

Ayhan Elmacı (29), daha çok küçükken annesi Cennet Özgüleç aileyi terk etti. Baba Salim Elmacı, Zerrin Yılmaz ile evlendi. Ayhan'ın kimliğine de annesi olarak Zehra Yılmaz'ın adını yazdırdı. Ancak ondan da 2006'da boşandı. Baba, oğluyla da ilgilenmedi.

BABA, ANNE VE ÜVEY ANNE MAHKEMELİK OLDU

3 yaşından itibaren Ayhan'ı ninesi, dedesi ve amcası Ali Elmacı büyüttü. Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, 29 Ocak 2017'de Suriye'de şehit düştü. Baba, anne ve üvey anne şehit tazminatı ile şehit maaşı için mahkemelik oldu.

GENELKURMAY ŞEHİT TAZMİNATINI DAVA SONUÇLANANA KADAR KİMSEYE VERMEDİ

Genelkurmay 123 bin liralık şehit tazminatını dava sonuçlanana kadar kimseye vermedi. Silah arkadaşları İzmir'de yaşayan amca Ali Elmacı'yı arayıp "Ayhan bir vasiyetname bıraktı. Genelkurmay'a sorun" dedi. Ali Elmacı, Genelkurmay'a başvurdu. Vasiyetname açıldı.

"TAZMİNAT BENİ BÜYÜTEN VARİSİM AMCAMA ÖDENSİN"

Şehit Ayhan Elmacı "Ölümüm halinde tazminat beni büyüten varisim amcam Ali Elmacı'ya ödensin" yazıyordu. Böylece, ilk kez şehit tazminatı yasal mirasçı dışında birine verildi.