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Tüm ambalajlardan 'geri dönüşüm katkı payı' alınacak

Geçtiğimiz yıl içinde paralı olan poşetlerden sonra tüm ürünler geri dönüşüm ambalajı içerisinde olacak. Bu ambalajlardan uzunluğu ve ağırlığına göre de 'geri dönüşüm katkı payı' alınacak.

02.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:19 Tüm ambalajlardan 'geri dönüşüm katkı payı' alınacak

Ücretli poşet uygulamasının ardından, bakanlık 'geri dönüşüm' için yeni bir adım attı. Artık tüm ürünlerin geri dönüşüm ambalajı içinde olacak ve bu ambalajdan geri dönüşüm katkı payı zorunlu olarak alınacak. Üreticiler ile ithalatçılar piyasaya sürdüğü ürünler için devlete 'geri dönüşüm katkı payı' ödeyecek.

UZUNLUĞU VE AĞIRLIĞINA GÖRE FİYAT BELİRLENECEK

Bu yeni uygulama ile tüm ürünlerin ambalajı değerli hale gelecek ve maliyeti olduğu için ambalaj çöp olmaktan kurtulacak ve geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Bakanlık ambalajların ağırlığı ve uzunluğuna göre geri dönüşüm katkı payı belirleyecek.


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