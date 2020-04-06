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Tüm Apple Cihazları Savunmasız Bırakan Kritik Açık!

Apple tarafında ortaya çıkan bir açık Mac, iPad ve iPhone kullanıcılarını oldukça savunmasız bir duruma düşürmüş olabilir.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Tüm Apple Cihazları Savunmasız Bırakan Kritik Açık!
Apple tarafında ortaya çıkan bir açık Mac , iPad ve iPhone kullanıcılarını oldukça savunmasız bir duruma düşürmüş olabilir.

Düzeltme Yayınlandı!

Yeni raporlara göre Apple, internet tarayıcısı Safari üzerindeki kritik bir hata için düzeltme yaptı. Söz konusu hata hackerların, kullanıcının mikrofonuna ve kamerasına erişebilmesinin önünü açıyordu.

Ryan Pickren tarafından keşfedilen hatalar (birkaç tane olduğu söyleniyor) birlikte kullanıldığında kullanıcının kontrolü devretmesini sağlayacak bir internet bağlantısı oluşturabilmesine yol açıyordu.

Bu aşamadan sonra saldırgan kamerayı ve mikrofonu fark ettirmeden kullanabilir, video ve ses kaydedebilir ve fotoğraf çekebilir.

Pickren keşfettiği hataları kötü niyetli olarak kullanmak yerine Apple'a bildirdi ve bunun karşılığında 75,000 dolar ödül aldı. Söz konusu hatalar ocak ve mart aylarında yayınlanan güncellemeler ile düzeltildi.

Bu da yazılımınız güncelse, cihazınızın bu tehditlere karşı korunduğu anlamına gelir.

Peki siz bu güvenlik açığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Apple, Mac, Teknoloji
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