Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tüm araçlara ücretsiz dezenfeksiyon - Haberler

Tüm araçlara ücretsiz dezenfeksiyon

ANTALYA'da koronavirüse karşı aracını dezenfekte ettirmek isteyenler, bu hizmeti sunan servislerin yolunu tuttu.

24.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:57
Tüm araçlara ücretsiz dezenfeksiyon

ANTALYA'da koronavirüse karşı aracını dezenfekte ettirmek isteyenler, bu hizmeti sunan servislerin yolunu tuttu. Bir özel servis, tüm araç gruplarına 200 liralık dezenfeksiyon işlemini ücretsiz sunmaya başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Tüm dünyada uzmanlar virüse karşı bir aşı ya da ilaç geliştirmek için çaba harcarken, diğer bir taraftan da virüsten ölümlerin önüne geçmek adına bazı önlemler alınıyor. Vatandaşlar yaşadıkları evleri ya da çalışma ortamlarını virüs ve bakterilere karşı ilaçlama ve dezenfekte etmeye yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle otomobillerini dezenfekte etmek isteyenler de bu hizmeti belirli bir ücret karşılığında sunan servislerin yolunu tutuyor.

Antalya 'nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki bir servis ise dezenfeksiyon hizmetini tüm araç gruplarına ücretsiz olarak sunmaya başladı. Kısa sürede servis önünde uzun kuyrukların oluştuğu dikkat çekerken Uludağ Grup yöneticisi Özkan Sümer, kuru buhar, ozon ve klima dezenfektan uygulamasını ücretsiz sunduklarını söyledi. Ekonomik kaygı gütmeden toplum sağlığını düşünerek böyle bir hizmeti sunduklarını kaydeden Sümer, "Bu uygulamanın maliyeti 200 lira ve bunu hiçbir karşılık beklemeden tüm araç gruplarına ücretsiz sunuyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkamadıkları için onlara da bu hizmeti yine ücretsiz sunacağız. Fakat bunu mevcut yoğunluk geçtin sonra yapacağız" dedi.

Yaklaşık 15 dakika süresince araç içerisinde önce kuru buhar, ardından ozon ve dezenfeksiyon işlemi uygulanarak tüm araç içi dezenfekte ediliyor. Uygulamanın ardından kısa süre bekletilen otomobilin strelizasyonunun, kullanıma bağlı olarak ortalama 1 ay sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Listeye poğaça da eklemek isteyen amcanın mahcubiyeti duygulandırdı Haberler
Listeye poğaça da eklemek isteyen amcanın mahcubiyeti duygulandırdı
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş! Haberler
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş!
Cezayirliler havalimanında polise saldırıp Türkiye’ye girmek istedi Haberler
Cezayirliler havalimanında polise saldırıp Türkiye'ye girmek istedi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haberler
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:09 - Burdurlu Şevkiye ninenin annesinin "sarı gelinliği" çocuklara ilham verecek - Haber 12:09 - Koronavirüsü nedeniyle İstanbul'un köylerine dönüyorlar - Haber 12:09 - Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırıyoruz" - Haber 12:09 - İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti - Haber 12:09 - Uyarılar dinlenmeyince, polis meydanı barikatla kapattı - Haber 12:01 - WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45 - İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26 - Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 11:12 - Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta, sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler bomboş görüntülendi - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber
Loading