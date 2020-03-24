Tüm araçlara ücretsiz dezenfeksiyon

ANTALYA'da koronavirüse karşı aracını dezenfekte ettirmek isteyenler, bu hizmeti sunan servislerin yolunu tuttu. Bir özel servis, tüm araç gruplarına 200 liralık dezenfeksiyon işlemini ücretsiz sunmaya başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Tüm dünyada uzmanlar virüse karşı bir aşı ya da ilaç geliştirmek için çaba harcarken, diğer bir taraftan da virüsten ölümlerin önüne geçmek adına bazı önlemler alınıyor. Vatandaşlar yaşadıkları evleri ya da çalışma ortamlarını virüs ve bakterilere karşı ilaçlama ve dezenfekte etmeye yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle otomobillerini dezenfekte etmek isteyenler de bu hizmeti belirli bir ücret karşılığında sunan servislerin yolunu tutuyor.

Antalya 'nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki bir servis ise dezenfeksiyon hizmetini tüm araç gruplarına ücretsiz olarak sunmaya başladı. Kısa sürede servis önünde uzun kuyrukların oluştuğu dikkat çekerken Uludağ Grup yöneticisi Özkan Sümer, kuru buhar, ozon ve klima dezenfektan uygulamasını ücretsiz sunduklarını söyledi. Ekonomik kaygı gütmeden toplum sağlığını düşünerek böyle bir hizmeti sunduklarını kaydeden Sümer, "Bu uygulamanın maliyeti 200 lira ve bunu hiçbir karşılık beklemeden tüm araç gruplarına ücretsiz sunuyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkamadıkları için onlara da bu hizmeti yine ücretsiz sunacağız. Fakat bunu mevcut yoğunluk geçtin sonra yapacağız" dedi.

Yaklaşık 15 dakika süresince araç içerisinde önce kuru buhar, ardından ozon ve dezenfeksiyon işlemi uygulanarak tüm araç içi dezenfekte ediliyor. Uygulamanın ardından kısa süre bekletilen otomobilin strelizasyonunun, kullanıma bağlı olarak ortalama 1 ay sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA