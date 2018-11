Tüm Belediyeler 2019'da E-Belediye'ye Dahil Edilecek

22 Kasım 2018 Perşembe 14:15



MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye 'deki bütün belediyelerin 2019 yılı içerisinde e-Belediye Bilgi Sistemi'ne dahil edileceğini bildirdi.İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan, Türkiye'deki tüm belediyelerin tek veri tabanında ortak bir sistem altında standart bir yazılım ile çalışmasını sağlayacak, belediyelerin mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüleceği "e-Belediye Bilgi Sistemi" eğitim toplantısı Mardin 'de bir otelde yapıldı.Hacıbektaşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, bilgi teknolojisi çağında halka hizmetleri zaman ve mekandan bağımız sunabilmenin gerekli olduğunu belirterek bilgi çağında bilgi teknolojilerini çok iyi kullanmak zorunda olduklarını söyledi.Bilgi teknolojilerini çok iyi kullanan belediyeler bulunduğunu aktaran Hacıbektaşoğlu, ancak bunların hepsinin birbirinden bağımsız yapılar olduğunu anlattı.Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:"Bir büyükşehir belediyesi ilçe belediyeleriyle bir bütün görme imkanı maalesef yok. Yine bir belediye kendi birimleri içerisinde dahi tek bir sistemde yapamıyor. Büyükşehirler dahil buna, ilçeler de zaten yapamıyor. Bir de bunu diğer illerle diğer ilçelerle ve devlet kurumlarıyla zaten yapamıyor. Her belediye vatandaşa elektronik ortamda hizmet sunmak istese, en mükemmel sistemi kursa dahi bütün veri tabanlarına tek tek entegre olması lazım. Bütün belediyelerin tek tek veri tabanına eklenmesi hem çok zahmetli ve çok masraflı olur hem de bilgi güvenliği açısından da çok mahsurlu bir durumdur."Vatandaşa zamandan mekandan bağımsız hizmet sunma imkanı sağlayan bir altyapıya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, bu ihtiyacı gidermek için e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi'nin hayata geçirildiğini vurguladı.Sistemin 13 Kasım 2017'de onaylandığını ve hızlı bir şekilde çalışmalara başlandığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Türkiye'de 51 belediye şu anda sistemde çalışıyor. 2019 yılında inşallah bütün belediyelerimizi sisteme dahil etmiş olacağız." dedi."Artık her şey daha kolay"Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman da sistemin tanıtım toplantılarının Mardin'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Son 15 yıldır bakanlığın bilgi işlem noktasında önemli çalışmalara imza atarak iyi bir süreç yürüttüğüne dikkati çeken Yaman, şunları kaydetti:"Belediyelerin de bu süreç içerisine alınması gerçekten önemli. Özellikle vatandaşların hizmeti alması açısından artık her şey daha kolay. Bu gelişimlerden şimdiye kadar valilikler ve kaymakamlıklarımız faydalanıyordu. Artık belediyelerimiz de bakanlığımızın önderliğinde faydalanmış olacak. Bizim açımızdan da çok kolaylaştırıcı olacak."Açılış konuşmaların ardında bakanlık uzmanları sistem hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Toplantıya, Şırnak ve Mardin il, ilçe belediye başkanları ve belediyelerin ilgili personelleri ile İçişleri Bakanlığı personeli katıldı.