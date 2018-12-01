Zonguldak
Belediye Başkanı Muharrem Akdemir
, toplumdaki tüm bireylerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğuna işaret ederek, "Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Akdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler
tarafından Engelliler Günü
olarak kabul edilen 3 Aralık tarihinin, engellilerin hak kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gün olduğunu ifade etti.
Toplumsal refahın yükselmesinin bir şartı olarak, kamu hizmetlerinin engelli veya engelsiz tüm vatandaşlara aynı kalitede ulaştırılması gerektiğini dile getiren Akdemir, şunları kaydetti:
"Toplumu oluşturan tüm bireyler eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf etmeliyiz. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, tüm engelli arkadaşlarımıza sağlıklı, güzel ve huzur dolu bir ömür dilerim."
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:03