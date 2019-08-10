"Tüm büyük şehirlerimizde havadan denetim yapıyoruz" - KIRŞEHİR/

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tatili süresince ekiplerin sahada olacağını belirterek, "Otoyollarda hız ve radar uygulamalarımız var. Neredeyse tüm büyük şehirlerimizde gerek helikopterle gerekse 'drone'lar ile havadan denetimlerimizi yapıyoruz." dedi.

Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Hamit kavşağı yakınındaki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Aktaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve polis ekiplerinden bilgi aldı.

Kontrol amaçlı durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Aktaş, çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört verdi, şeker ikram etti.

Kaman kavşağında bulunan uygulama noktasındaki polisleri de ziyaret eden Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün, vatandaşların sağlıklı şekilde bayramlarını geçirmeleri için bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilini içine alan hafta boyunca ekiplerin sahada olup uygulama yapacağını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bizler ekiplerimizle sahadayız. 7 bin 700 emniyet ekibi ve bin 500 civarında jandarma ekibiyle, günlük ortalama 16 bin kişiyle görev başında olacağız. Bütün yollarda denetim yapacaklar, insanlarımızı trafik kurallarına uymaları konusunda uyaracaklar. Trafik kazalarının asgariye indirilmesi için uygulamaya koyduğumuz projelerimiz var. Bunların uygulanmasını sağlayacaklar. Vatandaşlarımızdan genel anlamda trafik kurallarına uyarak seyahat etmelerini istiyoruz. Hız limitlerine uymalarını, emniyet kemeri takmalarını önemle istiyoruz. Otoyollarda hız ve radar uygulamalarımız var. Neredeyse tüm büyük şehirlerimizde gerek helikopterle gerekse 'drone'lar ile hava denetimlerimizi yapıyoruz."

Trafik kuralları sinevizyonla hatırlatıldı

Mehmet Aktaş, Kayseri-Ankara kara yolu Kuzey Çevreyolu kavşağı yakınında uygulama yapan ekipleri de ziyaret etti, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'dan bilgi aldı.

Sürücülere, buradaki kontrol noktasında konuşlu kabinde, sinevizyon eşliğinde trafik kuralları hatırlatıldı.

Aktaş, durdurulan araçların sürücülerini uyardı, çocuklara şapka ve kırmızı düdük hediye etti.

Kaynak: AA