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Tüm dualar Suriye'deki Mehmetçik için

Tüm dualar Suriye'deki Mehmetçik için Binlerce Bursalı sabah namazında Mehmetçik için dua ettiBURSA - Bursa'da binlerce kişi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sabah namazında Ulucami'ye akın etti.

10.10.2019 11:11
Tüm dualar Suriye'deki Mehmetçik için
Binlerce Bursalı sabah namazında Mehmetçik için dua etti
BURSA - Bursa'da binlerce kişi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sabah namazında Ulucami'ye akın etti. Harekatın başarılı geçmesi ve Türk Mehmetçiğinin zaferi için eller semaya açıldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Bursalılar sabah namazında Ulucami'de bir araya geldi. Binlerce kişi sabah namazında bir araya geldi. Kılınan namazın ardından harekatın başarılı geçmesi ve Türk askerinin zafere ulaşması için dua edildi.
Tüm dualar Suriye'deki Mehmetçik için

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Yerel

Kaynak: İHA

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