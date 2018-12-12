Tüm Dünya İstanbul'u Konuşacak

Türkiye'de bu yıl ikincisi düzenlenecek INFLOW Global Summit'18 kapsamında 30'dan fazla ülkeden 100'e yakın yabancı influencer İstanbul'a geliyor. Türkiye'de yaklaşık 35 milyon TL'lik bir ekonomi yaratan Influencer Pazarlaması'nın gelişmesine katkıda bulunan zirve, diğer yandan turizmin canlandırılmasına da destek olacak. Influencer'lar tarafından yapılacak sosyal medya paylaşımları aracılığıyla tüm dünyada 500 milyon kişiye erişmesi beklenen INFLOW Global Summit'18'in Türkiye ve İstanbul'un turizm ve tanıtım çalışmalarına %10 katkıda bulunması öngörülüyor.

INFLOW Global Summit'18,iş dünyasıyla influencer'ları bir araya getiren ve B2I toplantıları (birebir yapılacak marka ve influencer görüşmeleri), sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı panel ve keynote'lar ve deneyim odaklı aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Zirve, 30'dan fazla ülkeden gelen 100'e yakın yabancı ve 100'den fazla Türk influencer, konuşmacı olarak farklı ülkelerden etkinliğe katılacak sektör profesyonelleriyle birlikte toplamda 200'den fazla influencer'ı İstanbul'da ağırlayacak.

Influencer Pazarlaması'nın yarattığı ekonominin dünyada 1 milyar doları geçtiğini,Türkiye'de ise 35 milyon TL'lik bir pazara ulaştığını belirten INFLOW Summits Kurucu Ortağı Emre Gelen, pazarın gelişiminde INFLOW'un gerçekleştirdiği etkinliklerin önemli bir rol oynadığını kaydetti. Bugün Türkiye'de Influencer Pazarlaması'na yatırım yapan marka sayısının 1.000'i aştığını ifade eden Gelen, sözlerine şöyle devam etti:"Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Influencer Pazarlaması alanı hızla büyüyor. Alanında etkin olan bir influencer'ın aylık geliri günümüzde 20 bin TL'yi aşmış durumda. Dolayısıyla bugün gençler arasında en çok özenilen mesleklerin başında influencer olmak geliyor. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem bu alandaki çalışmaları doğru şekilde yönlendirmeyi hem de yeni işbirlikleri yaratılması için platform sağlayarak sektörün büyümesine katkıda bulunmayı planlıyoruz."

INFLOW Summits olarak iki yıl içerisinde Türkiye'de ve dünyada 5 farklı destinasyonda, 10 önemli etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Gelen, "INFLOW etkinliklerinde bugüne kadar 533'ü influencer olmak üzere 2 bini aşkın katılımcı yer aldı. Hayata geçirdiğimiz etkinliklere aralarında Türk Hava Yolları, Four Seasons, Qatar Airways gibi dünya markalarının yer aldığı 74 marka katıldı. Toplamda 541 milyon kişiye erişmiş olduk. INFLOW Global Summit'18 ile milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve dünyanın birçok farklı bölgesinden gelen 100'e yakın yabancı influencer'ın yerli influencer'lar ve sektör profesyonelleriyle buluşmasını sağlayarak, dünyada 500 milyon kişiye erişmeyi hedefliyoruz" dedi.

Etkinlik İstanbul ve ülke bilinirliğini %10 artıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın destekleriyle gerçekleşecek INFLOW Global Summit '18, dünyanın dört bir yanından gelen influencer'lara İstanbul'u bilinmeyen yönleri ve gözden kaçırılan bölgeleriyle tanıtarak benzersiz bir İstanbul deneyimi yaşatmayı ve ülke turizmini canlandırmayı amaçlıyor. INFLOW Global Summit'18 devamında, 19 Aralık 2018 tarihinde, farklı kitlelere hitap eden 25 yabancı influencer için özel bir İstanbul turu düzenlenecek.

Dünyanın 30 ülkesinden 100 yabancı influencer'ın zirveye katılacağını, bunlardan 25'ine ise çok özel bir İstanbul deneyimi yaşatacaklarını belirten INFLOW Summits Kurucu Ortağı Afşın Avcı, zirve ile ülkenin tanıtım çalışmalarına %10'luk bir katkı sağlamayı planladıklarını ifade etti. Avcı, "Özellikle İstanbul'un tanıtımını amaçladığımız INFLOW Global Summit'18'e milyonlarca takipçisi bulunan yüzlerce influencer'ın katılım göstermesini son derece önemli buluyoruz. Etkinlikle tüm dünyada İstanbul'un bilinirliğini artıracağız. Geçtiğimiz yıllarda Twitter'da etkinlik hashtag'imizle 'trendtopic' olmuştuk. Bu yıl da aynı başarıyı hedefliyor, İstanbul'u sosyal medyanın gündemine taşımayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Avcı, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul deneyimi kapsamında deneyime kalan influencer'lar için benzersiz aktiviteler düzenleyeceğiz. Influencer'lar bu noktada bir turist olmanın ötesine geçerek şehri adeta bir İstanbullu gibi deneyimlemeye başlayacaklar. Dünyada İstanbul'a ait seyahat klişelerinin dışına çıkarak yerel insanın gözünden buradaki hayatı tanıyacaklar. İki yıl kadar önce benzer bir deneyimi Antalya'da 69 influencer ile yapmış, 55 bini aşkın paylaşım ile dünyada yaklaşık 300 milyon kişiye ulaşmıştık. Bu paylaşımlar bir anda Antalya'ya yönelik rezervasyonları artırmaya başladı. Şimdi benzer bir etkiyi İstanbul için yaratacağız."