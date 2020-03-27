Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tüm dünya şokta! O da koronavirüse yakalandı

FLAŞ... Rammstein adlı müzik grubunun 57 yaşındaki vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan solist, yoğun bakıma kaldırıldı. İşte detaylar...

27.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:32
Tüm dünya şokta! O da koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Rusya 'da konser veren Almanya'nın en ünlü metal grubu Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Alman medyası, Bild'de yer alan haberde, geçtiğimiz hafta Rammstein'ın Rusya'da verdiği konser sonrası Berlin'e dönen vokalist Lindemann'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yoğun bakıma sevk edildi

Yapılan diğer testlerde akciğer enfeksiyonu da saptanan Lindemann, karantinaya alınıp yoğun bakıma sevk edildi.

15 Mart'ta konser vermişti

Lindemann'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi kesinleşti. Lindemann, 15 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da konser vermişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Till Lindemann, Rusya, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Magazin ››Tüm dünya şokta! O da koronavirüse yakalandı - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü grup Rammstein’in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı Magazin
Dünyaca ünlü grup Rammstein'in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı
TikTok hesabı açan Hamdi Alkan’ın eşi, kızıyla kıvrak dansını paylaştı Magazin
TikTok hesabı açan Hamdi Alkan'ın eşi, kızıyla kıvrak dansını paylaştı
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Magazin
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar’a beğeni yağdı Magazin
Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar'a beğeni yağdı
Halil Sezai, yıllardır uzun olan saçlarını kazıttı! İşte yeni imajı Magazin
Halil Sezai, yıllardır uzun olan saçlarını kazıttı! İşte yeni imajı
Herkese umut oldu! Koronaya yakalanan ünlü sunucu virüsü yendi Magazin
Herkese umut oldu! Koronaya yakalanan ünlü sunucu virüsü yendi
Karantinada olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi Magazin
Karantinada olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Hadise karantina dinlemedi! Saçları için kesenin ağzını açtı Magazin
Hadise karantina dinlemedi! Saçları için kesenin ağzını açtı

Son Dakika Magazin Haberleri

20:34: Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik - Magazin 20:32: Tüm dünya şokta! O da koronavirüse yakalandı - Magazin 20:14: Kalben: Evde kendinizi bırakmayın, süslenmeye devam edin - Magazin 19:39: Yeni şarkı - Magazin 18:09: Oyuncu Fırat Çelik, Fransa'daki kafesini kapatmak zorunda kaldı! - Magazin 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 15:27: TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı - Magazin 13:44: Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı - Magazin 12:43: Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi - Magazin 11:35: Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 09:56: Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı - Magazin