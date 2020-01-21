Çin'de coronavirüs salgını nedeniyle uçakta yapılan sağlık taraması dünyanın gündemine oturdu

İnsandan insana bulaşan coronavirüs için alarma geçilirken, izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor. Gelen son dakika haberine göre ise, salgın nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ediyor. Olayla ilgili şu ana kadar altı kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık örgütü ise, virüsün diğer ülkelere de yayılmasının beklendiğini duyurdu.

Çin'de sadece birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.Öte yandan gazeteci David Paulk'un Twitter hesabından paylaştığı görüntüler de durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜM DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜ

Video şimdiden sosyal medyada paylaşıldı ve görüntüler hızla yayılıyor. Paylaşılan görüntülerde, özel kıyafetler giymiş görevliler, Wuhan 'daki iç hat uçuşundaki yolculara "coronavirüs" belirtileri gösterip göstermediklerine dair tarama yapıyor. Çin'de sadece birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en az dört kişinin ölümüne yol açan virüsle ilgili dün, insandan insana bulaşabildiği açıklanmıştı.

Resmi medya, insandan insana bulaşabilen virüste vaka sayısının 20 Ocak itibariyle 291'e çıktığını açıkladı. Ancak viral hastalık uzmanları sayının iki bine yakın olabileceği uyarısını yapıyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü, bugün yaptığı açıklamada virüsün başka Çin şehirleriyle diğer ülkelere yayılmasının beklendiğini duyurdu. Çinli yetkililer, Wuhan kentinde başlayıp ülkenin büyük kentlerine yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong kentinde iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu.

Daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı sanılıyordu. Hastalık ilk olarak geçen yıl Aralık ayında, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı.

Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişinin gelecek birkaç gün içerisinde seyahat etmesi bekleniyor.

Bu süreçte salgının yayılma hızının artmasından endişe ediliyor.

Çin dışında vakalara da rastlanmış durumda. Tayland'da iki, Japonya ve Güney Kore'de de birer kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin kısa süre önce Wuhan'ı ziyaret ettikleri de açıklandı.

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda incelenmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyonun coronavirüs olduğu sonucuna vardı.

İNSANLARA BULAŞABİLİYOR

Coronavirüsler, daha büyük bir virüs ailesi türü ancak bu sonuncu türle birlikte sadece yedisi insanlara bulaşabiliyor.

Bir coronavirüsün yol açtığı şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Çin'de 2002 yılında salgından etkilenen 8 bin 98 kişiden 774'ünün ölümüne yol açtı.

Coronavirüsler orta derece soğuk algınlığından, ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor. Bu yeni virüs, ikisinin ortasında bir yerde duruyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Mark Woolhouse, "Yeni bir coronavirüs bulduğumuzda, bulguların ne olduğunu görmek isteriz. Bu virüs daha çok soğuk algınlığı benzeri bulgulara yol açıyor ve bu da endişe verici, ancak SARS kadar ciddi değil" diyor.

Nottingham Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Ball ise, "Geçmişteki salgınları düşünecek olursak, eğer bu yeni bir coronavirüs ise bir hayvan barınağından kaynaklanmış olmalı" diyor.