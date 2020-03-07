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Tüm dünyanın beklediği haber ABD'den geldi: Koronavirüs aşısını insanlar üzerinde deneyeceğiz

Koronavirüs salgınının tedavisi kapsamında aşı çalışmalarına başlayan ABD ordusundan bir yetkili, ilk önce fareler üzerinde test yapıldığını en kısa zamanda ise sıkı insanlar üzerinde test edilmesine başlanacağını kaydetti.

07.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyayı sarsmaya devam ediyor. Henüz herhangi bir aşısı ya da ilacı bulunamayan ölümcül salgın koronavirüs için ABD'den çok önemli bir açıklama geldi.

Kovid-19'a karşı ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı laboratuvarlarında aşı çalışması başlatıldı. ABD Savunma Bakanlığı ise bazı tatbikatları askıya almanın yanı sıra ABD ordusunda salgının yayılmaması için bir dizi önlem alıyor.

Aşı çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Kara Kuvvetleri Tıbbi Ar-Ge Komutanı Tuğgeneral Michael Talley, Kara Kuvvetleri laborantlarının, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), sağlık endüstrisi ve akademiden birçok kuruluşla işbirliği yaparak bir aşı test çalışmasına başladıklarını ifade etti.

"İLK AŞAMADA FARELERDE DENENMEYE BAŞLANDI"

Tuğgeneral Talley, potansiyel aşıların en kısa zamanda sıkı insanlar üzerinde test edilmesine başlanacağını kaydetti. Walter Reed Kara Kuvvetleri Araştırma Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Kavyon Modjarrad ise "Aşının testlerinin ilk aşamasını farelerde denemeye başladıklarını belirtti.

TAKVİM VERMEKTEN KAÇINDI

Modjarrad, ikinci aşamada testlerin maymunlar dahil anatomisi insan anatomisine yakın hayvanlarda yapılacağını ifade ederek, insanlar üzerindeki testin tam olarak ne zaman yapılacağına dair bir takvim vermekten kaçındı.

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Tüm dünyanın beklediği haber ABD'den geldi: Koronavirüs aşısını insanlar üzerinde deneyeceğiz

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık, Dünya


HABER YORUMLARI (5)
ADINIZI YAZIN:AAAA TESADÜFE BAK ABD BULMUŞ ÇÖZÜMÜ
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REDKİT:DAYI BULUN ŞU AŞIYI. .
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KONT:Fareler ileşirse bu demekki insanlarda ileşir tabi bunuda kara borsaya çevirmezlerse hayırlısı diyelim
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KARA:amerikanın parası bitti ortalığa mikrop yayıpta su satarak geri dönüşüm sağlayacak
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GS:iyi para kazanacak
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7.03.2020 10:10:29