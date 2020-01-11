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Ukrayna uçağını düşüren Devrim Muhafızları'nın komutanı General Hacızade konuştu

Ukrayna uçağını füze zannettikleri için düşürdüğü açıklayan Devrim Muhafızları'nın komutanı General Emir Ali Hacızade, haberi aldığında büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Haberi ilk aldığımda ölmek istedim" dedi.

11.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:32

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, 'ya ait yolcu uçağının İran'a ait hava savunma sistemi ile düşürülmesine ilişkin konuştu. General Hacızade, yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesine ilişkin tüm sorumluluğu üzerine aldığını söyleyerek, "Haberi ilk aldığımda ölmek istedim. Yetkililer ne karar alırlarsa uymaya hazırım" ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA OLASI BİR SAVAŞA ÇOK YAKINDIK"

General Hacızade yolcu uçağının düştüğü geceye ilişkin şöyle konuştu: "O gece başkent dahil ülkedeki tüm hava savunma sistemleri tam bir teyakkuz halindeydi. ABD ile ilk defa olası bir savaşa çok yakındık. Hem onlar ve hem biz yüzde 100 bir teyakkuz halindeydik."

FÜZE ZANNEDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki 52 noktayı vurma tehdidi ile birlikte İran Silahlı Kuvvetleri'nin "olası bir savaş için hazır ol" şeklinde vaziyet aldığını söyleyen General Hacızade, "Bu süre içerisinde Tahran'daki hava savunma sistemlerine yenileri de eklenmişti" dedi.

General Hacızade Tahran'ın batısına konuşlanan hava savunma sistemlerinin, diğer hava savunma sistemlerine bir seyir füzesinin ateşlendiğini duyurduğunu belirterek, "Hava savunma sistemi, seyir füzesinin ateşlendiğini düşünerek vurdu" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz bulunuyordu.

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Ukrayna uçağını düşüren Devrim Muhafızları'nın komutanı General Hacızade konuştu

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