Tüm Dünyanın Merakla Beklediği FED Faiz Kararı Açıklandı

FED faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıkladı. FED faizi 2,00 - 2,25 aralığında sabit tuttu. Piyasanın beklentileri de faizlerin sabit tutulması yönündeydi.

EKONOMİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR

JP Morgan ekonomisti Michael Feroli, kasım ayındaki komite toplantısından pek fazla değişiklik beklemediklerini ve ekonominin güçlü büyüdüğünü söylüyor.

ARALIK AYINDAKİ TOPLANTIDA FAİZ ARTTIRIMI BEKLENİYOR

ABD ekonomisi, temmuz ve eylül ayları arasında ortalama yüzde 3.5 büyümüştü ve işsizlik tarihin en düşük seviyesine gerilemişti. Aralık ayında bir kez daha toplanacak FED'in en az 25 baz puan faiz arttırması bekleniyor.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklayacağı güne 5.38 seviyelerinde başladı. Kur gün içinde yüzde 1'i aşan artışla 5.45'e yükseldi. Dolar/TL, Türkiye'nin İran yaptırımlarından muafiyet almasıyla üç ayın en düşük seviyesi olan 5.30 TL'ye kadar gerilemişti.