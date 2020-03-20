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Tüm dünyaya canlı yayın!

Corona virüsü nedeniyle evlerinden çıkmayan Türk halkını Yoga Academy yalnız bırakmadı. Yoga Academy bu zor günlerde de her zaman olduğu gibi Türk halkının yanında olacağını söyledi.

20.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:41
Tüm dünyaya canlı yayın!

Tüm Yoga Academy merkezleri canlı yayın uygulamasına geçti. Canlı yayın çalışmalarında özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüse karşı dayanıklılığı artıran özel teknikler yer alıyor.

Düzenli Yoga yapan kişilerde bağışıklık sisteminin güçlendiği ve böylece vücudun hastalıklara karşı olan direncinin arttığı gözleniyor. Yoga yapanların daha az enfeksiyona yakalandıklarını gösteren çalışmalar bulunuyor. Uygulanan teknikler sayesinde organlar ve tüm sistemler olumlu etki alıyor. Bilindiği üzere stres ve gerilim bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiliyor. Yoga çalışmaları stres ve gerilimi azaltarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek oluyor.

Yoga Academy'nin tüm merkezlerinden yapılan canlı yayın çalışmalarına yurtiçi ve yurtdışından herkes rahatlıkla katılabiliyor. Herkesin evinden çıkmadan katılabileceği canlı yayın çalışmaları, aynı zamanda artan korku ve kaygı ortamında insanların rahatlamasına, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde moral ve motivasyonun yükselmesine katkı koyacak etkilere sahip. Çalışmaları hamileler, çocuklar, gençler, yetişkinler ve ileri yaştaki herkes rahatlıkla uygulayabiliyor.

Yoga Academy birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde herkesi, evlerinden katılabilecekleri bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüse karşı dayanıklılığı artıran özel tekniklerin yer aldığı ve tüm Yoga Academy merkezleri tarafından gerçekleştirilen canlı yayın çalışmalarına davet ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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