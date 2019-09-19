Tüm dünyayı kurtaracak kitap!

70'ten fazla dile çevrilen kitaplarıyla, 63 eşsiz eserle tüm dünyada bireysel gelişim okurlarının gün geçtikçe daha yakından takip ettiği yazar, unutulmayacak bir kitapla gündemde!

Kadını anlatırken "evren kadar derin", "eğer bir kurtarıcıya ihtiyaç varsa, o kurtarıcı KADIN olacaktır", "kadın anlamak için değil sevmek için vardır, çünkü kadın gizemini anlamak önce onu sevmekle başlar" ifadelerinden yola çıkan yazar, çok konuşulacak bir kitap yazmış,

Eser, tüm zamanların gündemi olan kadına hak ettiği sevgiyi, anlayışı ve değeri adeta altın bir tepside sunuyor. Kadını bilinçaltının derinliklerinde yatan gerçeklerden bugününe kadar bir çırpıda anlatıyor: Kadın olarak kendinizi gerçekten sevmek ve mutlu bir dünya yaratmak için; hem kadınlar hem erkekler, hatta dünyayı yöneten siyasetçiler için. Bu kitabı mutlaka okuyun!

Kitabın bir diğer özelliğini de yazar en başta açıklamış: "Dünyada ilk defa kadın psikolojisi bir kadın veya bir erkek tarafından değil, bir ebedi ruhi varlık tarafından yani tüm ön yargı ve eleştirileri hariç tutarak objektif, tarafsız ve saf bir analizle sunulmaktadır, siz de kitabı böyle okuyun" diyor.

ARKA KAPAKTAN:

Kadın Psikolojisi, "kadın" denilen canlı varlığın duygu, düşünce ve davranış biçimlerini incelemekte, ifade etmekte ve açıklığa kavuşturmaktadır. Bu kitapta "kadın" olarak adlandırılan dişi insanın fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal yönlerinin nasıl şekillendiği ve psikolojik yapısının nasıl oluştuğu açıklanacaktır.

Bir kadını anlamak hem zor, hem de kolaydır; bazen ise imkânsızdır. Kadını nesneye indirgemiş ve ön yargılarla şartlanmış kişi, bir kadını asla ve asla anlayamaz. Bir kadını doğru anlayabilmek için bireyin asırlarca oluşmuş ön yargılardan özgürleşmesi gerekir.

Kadın psikolojisini anlamak çok zordur! Çünkü çoğu kadın, kendi psikolojisini bile anlamıyor, kaldı ki başkaları onu anlasın. Fakat bu kitapta sunulan bilgileri kullanarak hem kadınlar hem de erkekler kadın psikolojisini tüm çıplaklığıyla anlayabilecektir.

Bugüne kadar kadın psikolojisi hep erkeklerin bakış açısından ele alınmıştır. Dünyada ilk defa kadın psikolojisi bir erkek tarafından değil, bir ebedi ruhi varlık tarafından sunulmaktadır. Kadın psikolojisini gerçekten anlamak için birey bir erkek veya bir kadın gibi değil, erkek veya kadın bedenine sahip olan ebedi ruhi varlık gibi hareket etmelidir. İşte, yalnızca o zaman birey kadın psikolojisini tüm ayrıntılarıyla idrak edebilir.

AZ kitaptan çıkan eser, 14 Eylülde İnkılap Kitabevinde düzenlenen imza günüyle ilk olarak okurlarla buluştu.