Tüm Emekli-Sen Üyeleri Basın Açıklaması Yaptı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:17



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:17

Tüm Emekli-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yalçın, emekliliklerin maaşlarının iyileştirilmesini istedi.Tritoğlu Parkı'nda toplanan sendika üyeleri adına basın açıklaması okuyan Tüm Emekli-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yalçın, emeklilerin yüzde 80'inin açlık sınırının altında ücret aldığını iddia etti.Emeklilerin maaşlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini isteyen Yalçın, şunları ifade etti:"Yaşadığımız ekonomik krizin faturasının kime çıkacağının krizin etkileri karşısında kimlerin korunacağının işaretleri bütçede verilir. Sistem, başkasına vergi koymaktan istediği kalemde keyfi harcama yapmaya kadar, demokratik bir toplumla bağdaşmayan yetkiler tanıyor. 2019 bütçesi 960 milyar olarak ön görülmüş, gelirler 807 milyar, bütçe açığı 93 milyar olarak görülüyor. Bunun anlamı 2019 yılında 93 milyar lira halka zam olarak yansıyacak. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK-AR) göre 2018 eylül ayı açlık sınırı 2 bin 214 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 237 lira. Tek çalışanın aylık harcaması 2 bin 360 liradır. Emeklilerin yüzde 80'i açlık sınırının altında asgari ücret almakta ve bu bütçeyle öyle görünüyor ki bu zam furyası ve ekonomik kriz daha da şiddetlenerek devam edecek ve dar gelirlinin durumu daha da kötüye gidecek."Açıklamanın ardından grup dağıldı.