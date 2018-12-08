Tüm Göçmenler Dostluk Kardeşlik Ve Birlik Gecesinde Buluştular

"Dostluk Kardeşlik ve Birlik Gecesi" tertipleyen Sakarya Makedonya ve Tüm Göçmenleri Derneği Başkanı Zeki Sürer ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Menderes Caddesinde bulunan Binbirgece Organizasyon'da tüm hemşerilerini bir araya getirdi.

Yoğun katılım

Geceye; MHP 27. Dönem Sakarya MilletvekiliAdayı Dr. Hasan Balaban, SAÜ Eski RektörüProf. Dr. Vahdettin Sevinç, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Ömer Faruk Köseoğlu, SAÜ Hendek Fakültesi Sekreteri Kadir Kocacık, CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday Adayı Sevda Öcal, AK Parti Serdivan Belediye Başkan aday Adayı Atakan Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.

SÜRER: "Kapımız 24 saat açık"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Sakarya Makedonya ve Tüm Göçmenleri Derneği Başkanı Zeki Sürer; geceye katılan herkese teşekkür ederek; "Hemşerilerimiz için var olan derneğimizde faaliyetlerimiz artarak devem edecektir. Bizler 24 saat hemşerilerimizin yanındayız" dedi.

Muhteşem bir eğlence

Balkan Halk Oyun Ekibi'nin görsel şovlarının renk kattığı gecede sahneye çıkan Balkan Ses Sanatçısı Halil Eser, söylediği yöresel türküleriyle davetlileri adeta coşturdu. Yöresel müzikler eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşan davetliler, unutamayacakları birprogram yaşadı. Program sonunda Dernek Başkanı Zeki Sürer, gecenin sponsorlarına plaket takdim ederek, teşekkür etti.