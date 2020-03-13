Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika,...
Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda'dan gelen yolculara 08.00 itibarıyla kapatılacak.
13.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:54
Tüm hudut kapıları Almanya , İspanya , Fransa , Avusturya , Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda'dan gelen yolculara 08.00 itibarıyla kapatılacak
Kaynak: AA
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