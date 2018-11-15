Tüm Hukuksal Yolları Sonuna Kadar Kullanacağız"

15 Kasım 2018 Perşembe 15:08



15 Kasım 2018 Perşembe 15:08

Türkiye Barolar Birliğinin, "bir avukatın darbedildiği, bu olaya karşı yasal süreci başlatmak üzere olay yerine giden bir başka avukatın da duruşma salonuna alınmadığı" iddiasıyla ilgili sorumluların en ağır cezayı alması için gereken tüm hukuksal yolları sonuna kadar kullanacağı bildirildi.Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) görevini ifa etmek üzere Ankara Barosu tarafından görevlendirilen avukat Fadime Eymir'in, bir kolluk personeli tarafından önce sözlü hakarete maruz kaldığı, akabinde adliye koridorunda darbedildiği öne sürüldü.Bu olay üzerine gerekli yasal süreci başlatmak üzere olay yerine giden Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi Üyesi avukat Büşra Pamukçu'nun da sorgu hakimliğinde görevli mübaşir ve bir başka görevli tarafından duruşma salonuna girişinin engellendiği iddia edildi.Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde "Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder." ve 57. maddesinde "Avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır." ibarelerine yer verildiği belirtilen açıklamada, bu hükümlerin mesleğin kamu hizmeti niteliğini ve avukatların mesleki faaliyetleri sırasında yargının asli unsuru olarak hareket ettiğini açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.Avukatlar Eymir ve Pamukçu'ya yönelik Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında suç teşkil eden fiillerin, Avukatlık Kanunu 57. maddesi çerçevesinde hakimlere karşı işlenmiş suçlara ilişkin hükümlere tabi olarak soruşturulması gerektiği ifade edilen açıklamada, bu fiili işleyenlere, bu suçlar hakimlere karşı işlenmiş gibi ceza verilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak gerek meslektaşlarımız gerekse Ankara Baromuzun yürüteceği tüm hukuksal süreçlere destek vereceğimizi ve yakinen takip edeceğimizi belirtiriz.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde ifadesini bulan 'hukuk devleti' ilkesini korumakla görevli tüm yetkili kişi ve kurumları, meslektaşlarımızın uğradığı şiddetin önlenmesi için avukatların yanında olmaya çağırıyoruz.Sorumluların en ağır cezayı alması için gereken tüm hukuksal yolları sonuna kadar kullanacağımızı meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."