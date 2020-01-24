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"Tüm ilçelerimizin Cumhur İttifakı'yla buluşması bizleri memnun etmiştir"

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün'ün AK Parti'ye geçmesine ilişkin, "Pamukova ilçemizin yeniden gönül belediyeciliğiyle yönetilecek olması ve Sakarya'mızın tüm ilçelerinin Cumhur İttifakı'yla buluşması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

24.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:26
AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Belediye Başkanı Güven Övün'ün AK Parti'ye geçmesine ilişkin, "Pamukova ilçemizin yeniden gönül belediyeciliğiyle yönetilecek olması ve Sakarya'mızın tüm ilçelerinin Cumhur İttifakı'yla buluşması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Tever, yaptığı açıklamada, Övün'le il başkanlığında bir araya geldiklerini belirtti.
Görüşmede Övün'ün partiye üye olduğunu aktaran Tever, "AK Parti olarak gerek Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığımızla gerek genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve parti yöneticilerimizle yaptığımız istişare ve değerlendirmeler sonucunda Pamukova Belediye Başkanımızın partimize katılma isteğini uygun gördük. Pamukova ilçemizin yeniden gönül belediyeciliğiyle yönetilecek olması ve Sakarya'mızın tüm ilçelerinin, Cumhur İttifakı'yla buluşması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.
Tever, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoluna emin adımlarla devam ettiğine işaret ederek, TBMM'de gerçekleştirilecek ilk grup toplantısında Övün'e rozeti Erdoğan'ın takacağını kaydetti.

Pamukova, AK Parti, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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