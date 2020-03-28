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Tüm illerde İl idare ve pandemi kurulları toplanacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00'da önce il idare kurulları, ardından pandemi kurulları toplanacak.

28.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:44
Tüm illerde İl idare ve pandemi kurulları toplanacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00'da önce il idare kurulları, ardından pandemi kurulları toplanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile bugün saat 09.00 İtibariyle tüm illerde, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, il idare kurulları ve pandemi kurullarının toplanacağı açıklandı. Açıklamada, il idare kurullarında, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşüleceği belirtildi. Pandemi kurulu toplantısında ise, başta 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valilerce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacağı ifade edildi.Öte yandan, Valilerce, illerin özel durumları göz önünde bulundurularak, il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacağı ve söz konusu toplantıların ilerleyen günlerde tekrarlanacağı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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