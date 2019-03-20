Tüm İllerimiz Bizim İçin Hizmette Öncelikli"

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hiçbir şehrimizi birbirinden ayırmıyoruz. 780 bin kilometrekare vatan toprağının tamamında hizmetlerimiz, eserlerimiz var. Tüm illerimiz bizim için hizmette öncelikli." dedi.Bakan Varank, Munzur Çayı kenarındaki park alanında düzenlenen 62 tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 18 ay gibi çok kısa sürede hayata geçen bu projelerin Tunceli'nin çehresini değiştirdiğini söyledi.Tunceli'nin baştan aşağı bambaşka bir kimliğe ve ruha büründüğünü ifade eden Varank, şöyle konuştu:"Bu şehirde yaşayan herkesi düşündük, herkesin hayatına dokunduk. Yeni doğmuş bebeklerden tutun, kimsesiz yaşlılara, üniversite öğrencilerinden, şehit ve gazi yakınlarına, kadınlara, çocuklara, yani toplumun tüm katmanlarına devletimizin şefkatini hissettirdik. Sadece 18 ayda istihdam, sosyal sorumluluk, altyapı, kültür, sanat, spor ve turizm alanlarında Tunceli'yi ihya edecek adımlar attık. Siz değerli kardeşlerimin hayat kalitesini kalıcı şekilde yükseltmek temel amacımızdı."Varank, Tunceli'nin modern şehre dönüştüğünü vurgulayarak, yollar, bahçeler, parklar ve spor alanları inşa ettikleri kentte sırf bu amaçla 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi yaptıklarını anlattı.Kent meydanını yenileyip yer altı çarşısını restore ettiklerini aktaran Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şehrimizin yeşil alanı yok denecek kadar azdı. Çözüm olarak 20 bin metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Hatıra Ormanı'nı ilimize kazandırdık. Vatandaşlarımızın sosyalleşeceği alanlar oluşturmak için Kadın Yaşam Merkezini, Millet Kıraathanesi'ni, Millet Bahçesi'ni ve Çay Keyfi Sokağı'nı hizmetinize sunduk. Sosyal sorumluluk bilincini asla göz ardı etmedik, sizlerle birebir temas kurduk. Açtığımız Aşevi ile 1000 ihtiyaç sahibi vatandaşın evine her gün sıcak yemek gönderilmesini sağladık. Üniversite öğrencilerimize dönük burslar veriyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik kampanyalarımız var."Bakan Mustafa Varank, yetim ve öksüzleri sahiplendiklerine işaret ederek, bebekleri bile es geçmeyerek 6 ay boyunca ihtiyaç malzemelerini tedarik ettiklerini anlattı."2 bin 500 vatandaşı iş, AŞ sahibi yaptık"Tek bir kreşin dahi olmadığı Tunceli'ye modern kreş ve gündüz bakımevi kurduklarına dikkati çeken Varank, şunları dile getirdi:"Yaşlılarımızın evlerini temizledik, kişisel bakımlarını yerine getirdik. İstihdam artsın, işsizlik sorun olmaktan çıksın diye 18 ayda üç tekstil fabrikası ve bir de çağrı merkezinin açılmasını sağladık. Böylece 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve AŞ imkanı oluşturduk. Kadın ve engelli istihdamında muazzam başarıya imza attık.Tunceli'de doğa, hava ve su sporları adına hiçbir imkan yoktu. Halbuki burası eşsiz coğrafyaya sahip. 'Tunceli ekonomisi turizmle güç kazanmalı' dedik, ülkemizin ilk Rafting Eğitim Merkezi'ni Tunceli'de açtık. Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nın bu kentte düzenlenmesini sağladık. Tunceli, hazirandaki Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.""Tunceli'ye 5 milyar liralık kamu yatırımı yapıldı"Varank, Munzur Nehri'nin turizmle coşması için projeler geliştirdiklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:"Gondollar, gezi tekneleri, sürat motoru ve su jetleriyle burayı canlandırdık. Nehir kıyısında terör sebebiyle tahrip edilen yerleri onarıp doğa, su sporları merkezleri ve at çiftliğine dönüştürdük. Bu adımlar Tunceli'yi önemli turizm rotası haline getirecek. Tunceli raftingle anılacak, Munzur gibi canlı olacak. Şimdiye kadar size sadece 18 ayı özetledim. Belediyecilik alanında ne denli ehil olduğumuza bizzat şahit olup yaşadınız. Sözle değil, icraatla bizi tanıdınız. Merkezi hükümetimiz, 17 yıl boyunca Tunceli'ye 5 milyar liralık kamu yatırımı yaptı. Ayrıca özel sektör yatırımlarını da teşvik ederek 450 milyon liralık yatırıma destek oldu, 2 binin üzerinde vatandaşımıza iş imkanı sağladı. Kalkınma Ajansımız şehrimize 27 milyon liralık yatırım yaptı. Dersim Kent Müzesi'nin ilimize kazandırılmasında Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yakın iş birliği içinde çalıştık. Cemevlerinin altyapı ve ulaşım problemlerinin giderilmesi için, il genelinde tespit ettiğimiz 9 pilot yerde 1 milyon liralık projeyi hayata geçirdik. Pertek Kalesi'nin altyapı ve üstyapı yatırımlarını üstlendik. Tunceli büyüsün ve gelişmeye devam etsin istiyoruz."Tuncelililerin Batı'da hangi hizmetler varsa aynısını görmeyi hak ettiğini belirten Varank, "Hiçbir şehrimizi birbirinden ayırmıyoruz. 780 bin kilometrekare vatan toprağının tamamında hizmetlerimiz, eserlerimiz var. Tüm illerimiz bizim için hizmette öncelikli. Tunceli maalesef yıllarca terörle anıldı, terörle geri bırakıldı. Tunceli'yi yıllarca kendi çürümüş ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler bu kenti geride bıraktılar ama biz hamdolsun Tunceli'de yuvalanmış ne kadar terör unsuru varsa hepsini temizledik, temizliyoruz. Tunceli'de şu 18 ayda huzur hakim oldu." diye konuştu.Varank, güneş battıktan sonra sokağa çıkılamayan Tunceli'de artık gecenin geç saatlerine kadar insanların gönüllerince gezdiğini, dolaştığını hatırlatarak, bu huzur iklimi sayesinde Tunceli'ye özel sektörün gelerek yatırım yaptığını anlattı."31 Mart tarihi bir fırsat"Hükümetin gayret ve samimiyetini gören Tuncelilerin 31 Mart'ta iradelerini bu şekilde sandığa yansıtacaklarına yürekten inandığını dile getiren Varank, şunları kaydetti:"Çok değil, daha birkaç yıl önce Tunceli'de dünya rafting şampiyonası yapılacak, burada tekstil atölyeleri kurulacak, Tunceli'nin bir plajı olacak dense kimse inanmazdı ama biz bunları başardık. Şimdi Tunceli için kritik bir dönemeçteyiz. Tunceli'nin geleceği sizlerin elinde. Bu kazanımlardan, bu huzur ortamından geri dönüş yaşamayalım. Çocuklarımızın geleceğini kimsenin çalmasına, mutlu huzurlu Tunceli'de yaşama hakkımızı kimsenin gasp etmesine izin vermeyelim. Sayın Valimiz Tuncay Sonel'e tüm bu gayretli çalışmalarından, Tunceli'ye kazandırdığı hizmetlerden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyorum ki kendisi tarihe geçti. Hizmetlerini tüm Tunceli halkının takdir ettiğini biliyorum. İşte Valimizin Tunceli'de başlattığı bu değişim, dönüşüm sürecini daha ileri taşımak için 31 Mart tarihi bir fırsat."Seçimlerde AK Parti'nin Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan'a destek isteyen Varank, açılışını yaptıkları projelerin hayırlı olması dileğinde bulundu.Varank, beraberindekilerle kurdele keserek 62 projenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından çocuklarla yakından ilgilenen Varank, onlara çeşitli hediyeler verdi.Bakan Varank, daha sonra beraberindekilerle Tunceli Cemevi'ne ziyarette bulunarak, Alevi dedeleri ile sohbet etti.