08.07.2019 17:09
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TÜM-İŞ Konfederasyonu'ndan Mızraklı'ya ziyaret

TÜM-İŞ Konfederasyonu

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'ya tebrik ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'ya tebrik ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Başkan Şahin, yeni görevinde başarılar dileyerek Başkan Mızraklı'yı kutladı. Başkan Mızraklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Şahin'e teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Mahmut Şahin, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

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