Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tüm-İş "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için her üyesi adına bağış yapacak

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için her üyesi adına 10 lira bağışta bulunacaklarını belirtti.

01.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:42
Tüm-İş
Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için her üyesi adına 10 lira bağışta bulunacaklarını belirtti.
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkıntılı günlerden geçtiğini söyledi.
Herkesin gücünün nispetinde kampanyaya destek vermesi gerektiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Koronavirüs yüzünden birçok insanımız sosyal ve psikolojik sorunların yanında ekonomik sıkıntıya da düştü. Birçok ülkenin IMF'ye muhtaç olduğu bir dönemde bizim de muhtaç olmamamız için Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya herkes elinden geldiğince destek vermelidir. Özellikle yevmiye ile çalışanların haftalardır işe çıkamadığı ve geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor."
"Her işçi kardeşimiz adına 10 lira bağışta bulunuyoruz"
Şahin, zor süreçlerde devlet ve milletin birbiriyle kenetlenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bugün işçiden alınanların işçiye geri verilme günüdür. Bu yüzden konfederasyon olarak 7 bin üyemiz bulunuyor. Her ne kadar hiçbir toplu sözleşmemiz ve bütçemiz olmazsa da bu ülkenin en ağır yükünü çektiğine inandığımız her işçi kardeşimiz adına 10 lira bağışta bulunuyoruz. Biz gücümüz nispetinde böyle bir kararı aldık ancak bizden çok daha büyük sendikaların bu konuda daha duyarlı ve hassas olmasını bekliyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mahmut Şahin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tüm-İş 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için her üyesi adına bağış yapacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

TDB’den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Salgın yüzünden Kızılay’ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi Haberler
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor Haberler
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor
’Koronavirüsten öldü’ denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu Haberler
'Koronavirüsten öldü' denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu
2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Haberler
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor

Son Dakika Güncel Haberleri

10:53: Okul harçlıkları ile kampanyaya destek sağladılar - Haber 10:53: Başkan Kaya, "28 günde tarih yazdık" - Haber 10:53: Çeşme Koronavirüse karşı köpüklerle yıkandı - Haber 10:52: Çin Başkonsolosu Cui Wei: Aşı 1 hafta önce denenmeye başlandı - Haber 10:52: Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi - Haber 10:12: Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:57: Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber