Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Çalışkan: "25 Sene Bilfiil Hizmeti...

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan , 25 sene bilfiil hizmetini tamamlayanın emekli olabilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Çalışkan, "25 sene bilfiil hizmet çalışmışsa bir kişi, bilhassa işçi daha fazla ondan bir şey beklenemez. 50 yaşındaki bir işçiyi direğe çıkartıp elektrik bağlatamazsın" dedi.Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, derneğin Zonguldak Şubesinin 13. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere Zonguldak'a geldi. Kongre öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışkan, erken emekliliğe ilişkin de açıklamalarda bulundu. 25 sene bilfiil çalışan kişinin emekli olabilmesi gerektiğini söyleyen Çalışkan, "Memleketimizin gündemi çalışanın 3600 göstergesi ve erken emeklilik dedikleri emekliliği bekleyenler yaştan büyük bir sorundur. Kişi 45 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş. Bulunduğu iş yerinden herhangi bir şekilde ayrılmış veya kapanan iş yerlerimiz mevcut. Bunlardan dolayı vatandaş işsiz kalmış. Çalışamıyor, geliri bitiyor. Bu vatandaşa büyük bir yük. Erken emekliliğin çözümü bizce şöyle bir şekil olması lazım. Bu sosyal güvenliğin 5510 sayılı Yasa'da bu değişikliğin yapılması gerekir. 25 sene bilfiil hizmeti tamamlayanın emekli olabilmesi lazım. 25 sene bilfiil hizmet çalışmışsa bir kişi, bilhassa işçi, daha fazla ondan bir şey beklenemez. 50 yaşındaki bir işçiyi direğe çıkartıp elektrik bağlatamazsın. Arabanın altına yatırıp araba tamir ettiremezsin. 25 sene bilfiil ile bu sorun ebedi çözülür. Diğer taraftan 3600 gösterge polislere, öğretmenlere, imamlara gibi birkaç mesleğe veriyorlar. Aslında biz şunu isteriz. Bütün personel kanunu bu şekilde değerlendirilip herkesin hakkı neyse bunun eşit şekilde verilmesini istiyoruz" dedi."Emeklilerin maaş ve sağlık sorunları var"Emekli maaşları arasındaki farklılıklara da dikkat çeken Çalışkan, "Emeklilerimizin iki sorunu vardır. Maaş ve sağlık sorunları. Maaş sorunları biliyorsunuz bugün tavanla taban arası çok muazzam açıldı. Bugün tabanımız 900 liraya kadar düştü. Tavandan da 4 bin liraya kadar emekli olanlar var. Bu kadar farklı bir uygulama haliyle huzursuzluk oluşturmaktadır. Biz diyoruz ki bir intibak yasası yapalım. Bütün tüm emekliyi kapsayan bir intibak yasası olsun. Bu yasa geçmişteki gibi hatalı olmaması gerekir. Geçmişte yapılan kısmi iyileştirmeydi. Bu yasada taban aylık belirlenmesi lazım, taban aylık açlık sınırının bir lira da olsa üzerinde olacak. Yani bugün 800-900 lira dediğimiz aylıklar. Bundan sonra aylık bağlama oranlarını belirlemek için taban aylığın üzerine aynı yine yasamızda mevcut olan 240 güne bir puan verilerek aylık bağlama oranları belirlenecek. Aylık bağlama oranı belirlendikten sonra kim hangi dereceden prim ödediyse bunun karşılığında o belirlenen aylık bağlama oranı mesela 3-5 kişinin aylık bağlama oranı yüzde 70 ile belirlendi ama prim ödedikleri dereceleri farklı. Herkes kendi ödediği derecesinin yüzde 70'ini alarak işte bizim bugün senelerce söylediğimiz hizmet ve prime dayalı standart birliği budur. O gün kimse kimseye hakkı geçmez, kimse kimseye bugün caminin avlusunda, parklarda 'niye çalışırken sen benden az alıyordun, şimdi çok alıyorsun' diye emekliler birbiriyle kavga etmez. Bunun için bir an önce hükümetten bunları talep ediyoruz. Çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.2019 ikramiyeleri ve maaş zamlarıTÜFE'den yüzde 20 beklediklerini belirten Çalışkan, maaşlarının haricinde refah payı da istediklerini ifade ederek, "2018 sonu, 2019 başlangıç artışlarına gelince bugün malum Mecliste görüşülen bütçemizde yüzde 26 artışlar veriliyor. Buna göre biz şunu diyoruz; bizim TÜFE'mizden yüzde 20 bekliyoruz. Ayrıca yüzde 5 de refah payı bekliyoruz. Her dönem ayrı olarak bize refah payı neden verilmez, biz bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü diyorlar ki 'Efendim geçen seneki maaşınızdan bugüne kadar yüzde 10, yüzde 20 artış geldi, TÜFE'den bunu veriyoruz.' Ama bizim bir de refah olması lazım. Bunu talep ediyoruz. İki zam falan değil, bugün tabii ki ikramiyelerimizi şu anda yeterli bulmuyoruz. Bizim talebimiz birer maaş ikramiye talep etmiştik. Ama şu anda biner lira gibi bir ikramiye verdiler. Yine de talebimiz bir maaş ikramiye olmasıdır. Maaşa da aynı oranda artış gelmesini bekliyoruz. İnşallah gelecek. Bu hususta çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK