Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tüm ışıklar "Evde Kal" diyor

Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la (korona virüs) mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik başlattığı ve evde kalarak virüsün yayılmasını önlemeyi hedef alan kampanyaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Tüm ışıklar
Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la (korona virüs) mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik başlattığı ve evde kalarak virüsün yayılmasını önlemeyi hedef alan kampanyaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi. Şehirdeki tüm dijital ekranlar ve trafik ışıkları, belediye ekipleri tarafından 'Evde kal Bursa', 'Evde kal' sloganlarıyla donatıldı.

Uygulama, dün gece saatlerinde başladı. Acemler, Mudanya geliş ve gidiş istikametleri, Mudanya Devlet Hastanesi inişi, Bursa OSB önü, Filament Köprülü Kavşağı, Mudanya Yolu Köfteci Yusuf karşısı ve Otosansit girişinde yer alan tüm dijital ekranlara, korona virüse karşı 'Evde kal Bursa' cümleleri işlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsle mücadeleye, şehirdeki trafik ışıkları da dahil edildi. İlk olarak, Orhaneli Kavşağı Mediapark önü, Carrefour önü basgeç yaya kavşağı, Orhaneli Yolu Beşevler giriş kavşağı ve Sheraton Otel önü Mihraplı Kavşağı'ndaki kırmızı ışık haznelerine, 'Evde kal' sloganları yazıldı.

Yapılan açıklamada, kampanyaya desteğin şehrin tüm bölgelerindeki dijital ekranlar ile trafik ışıklarında uygulamaya alınacağı ve uyarıların 'virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar' devam edeceği vurgulandı. Tüm ışıklarda "Evde kal" çağrısının görünmesi vatandaşlar arasında "yeşil de yansa evdeyim, kırmızı da yansa evdeyim" şeklinde yorumlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tüm ışıklar 'Evde Kal' diyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye’de cuma namazının kılındığı tek cami Haberler
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı Haberler
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan’dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:02: Doç. Dr. Mustafa Aydın: "İşletmelerimiz zorda. Acil destek istiyoruz" - Haber 14:02: Korona virüs nedeniyle meydanlar boş kaldı - Haber 14:02: Özalp'ta yaşlıların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor - Haber 14:01: PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korundu - Haber 14:01: Terme 'vefa'da örnek oluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber