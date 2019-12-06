Tüm Kampanyalar Bir Tık Uzakta

Tüketiciler, fiziki olarak alışveriş yapmak yerine online ortamlardan alışveriş yapmayı daha cazip görüyor. Bu anlayışın değişeceği gibi düşünceler olsa da uzun yıllar bu tarz bir alışveriş olacağı izlenimi ağır basıyor Bu alışveriş ortamına ayak uydurmak isteyen bankalar ve markalarda, hem kendi aralarındaki rekabet hem de tüketicileri kendilerine çekmek için sene içerisinde birçok kampanya ve çekiliş yapmaktadır. Tüm bu kampanyalardan anında haberdar olmak bireysel bir çaba ile mümkün değildir. 2007 yılında bu yana hizmet veren https://www.kredikartlari.net/ sayesinde tüm tekliflere ve fırsatlara anında sahip olabilirsiniz.

Tüm Sektörler İçin Avantajlı Teklifler

Sektördeki artan rekabet ortamı, markaları daha fazla çeşitliliğe itti. Mevcut müşterilerini tutmak ya da yeni müşteriler çekmek isteyen markalar, yılın belirli zamanlarında avantajlı tekliflersunmaktadır. Özellikle Black Friday, Yılbaşı Kampanyaları, Bayram Öncesi gibi tarihlerde neredeyse tüm markalar, cazip teklifler sunduğu için hepsini aynı anda takip etmek imkansızdır.

Sitemiz, sizler için işleri kolaylaştırmayı temel amaç olarak belirlemiştir. Satın almak istediğiniz ürün fark etmeksizin, site içerisinde bulunan ''sektörler'' kısmında bu teklifleri görebilirsiniz. Tek tek araştırma yapmak ve bunları listelemek uzun bir zaman alacağı için bu yöntem, mükemmel bir çözüm olacaktır. Elektronik ürünler, beyaz eşyalar, giyim, kozmetik ve birçok farklı kategoriler için listeleri burada bulabilirsiniz.

Banka Kampanyaları İçin Bilgiler

Ülkemizde yapılan alışverişlerde, kredi kartı büyük bir önem taşımaktadır. Tüm alışverişlerin yüzde 95'i, kredi kartı üzerinden yapılmaktadır. Böyle bir durumun oluşması, bankaları daha fazla kampanya yapmaya ve müşterileri memnun etmeye teşvik ediyor. Banka kampanyalarıgenellikle alışveriş siteleri üzerinden sağlanmaktadır. Taksit sayıları, para puan, bonus, yüzdelik indirim gibi teklifler ile gerçekleştirilmektedir.

Axess Kampanyaları, Bonus, Paraf, CardFinans, World, Maximum gibi kredi kartları ve bunları içeren bankalar; özel haftalar olmak üzere yılım 365 günü güzel teklifler sağlar. Bu sayede tüketiciler, kredi kartını kullanımı sırasında farklı şekillerde puan ve indirim kazanarak bankalarına karşı duyduğu güveni arttırıyor.

Site içerisinde bulunan ''banka kampanyaları'' sekmesinde sahip olduğunuz kredi kartına dair bütün avantajları bulabilirsiniz. Bu teklifler, belirli aralıklar ile değişeceği için düzenli olarak kontrol etmekte fayda vardır. Banka kampanyaları kapsamında sadece sizlere özel teklifleri değil, kampanyalara dahil bütün bilgileri bulabilirsiniz.

İçerikler oluşturulurken; kampanya katılım şartları, özel şartlar, kullanım süresi, geçerlilik tarihi gibi bütün bilgiler sizler için yer almaktadır. Bu sayede, öğrenmek istediğiniz her şeyi; tek bir site içerisinde bulacaksınız. Kafa karışıklığını önlemek ve bilgiler arasında boğulmamak için bu, eşsiz bir deneyim olacaktır. Sitenin sunduğu bilgiler, tamamen orijinal ve bankaların resmi sitelerinden güncel olarak alınmış bilgilerdir.

Farklı Kampanyalar İçin Bilgiler

Ülkemizdeki kampanyalar ve çekilişler, sadece bankalar ya da markalar üzerinden dönmemektedir. Sıcak fırsatlararasında yer alan kampanyaları, özel kurum ve kuruluşlar da yapmaktadır. Yılbaşı haftasının yaklaştığı şu günlerde birçok AVM ve kuruluş, müşterileri için çekilişler düzenlemektedir. Hangi AVM'nin nasıl bir çekiliş yapacağını tek bir adreste görmek için sitemiz, en önemli alternatiflerden biridir.

AVM'lerin yaptığı çekilişler hakkındaki bütün bilgiler ve özel kampanya koşulları, detaylı olarak verilmektedir. Böylece tüketiciler, gittikleri yerlerde öncelikli bilgi sahibi olarak alışveriş yapabilir ve linkler sayesinde bağlantı kurabilir. AVM'lerin dışında benzin istasyonları, mobilya markaları gibi kuruluşların yaptıkları kampanya ve çekilişler hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.