Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Tüm Konyalılar E-Hemşehri'de buluşacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Konyalıları bir araya getirmek amacıyla E-Hemşehri uygulamasını hayata geçirdiklerini duyurdu.

15.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:39
Tüm Konyalılar E-Hemşehri'de buluşacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Konyalıları bir araya getirmek amacıyla E-Hemşehri uygulamasını hayata geçirdiklerini duyurdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Konyalıları, oluşturdukları E-Hemşehri uygulamasına kayıt olmaya davet etti. E-Hemşehri uygulamasıyla Konya'ya gönül veren Konya sevdalılarına ulaşmak istediklerini ifade eden Başkan Altay, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hemşehrilerimize vermiş olduğumuz bir sözümüz vardı. Konya'mızı ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz demiştik. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda hemşehrilerimizin de fikrini alarak ortak akılla şehrimizi yönetmeye özen gösterdik. Sadece şehrimizde yaşayan Konyalılar değil dünyanın ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşayan Konyalıların da yönetimimizde söz sahibi olması için E-Hemşehri uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamayla dünyanın farklı ülkelerinde ve ülkemizin farklı şehirlerinde yaşayan hemşehrilerimizin yönetimde fikirlerini alacağız. Ben Konyalıyım diyen tüm hemşehrilerimi ve hemşehri derneklerimizi bu sisteme kaydolmaya davet ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen E-Hemşehri platformuna www.konya.bel.tr/ehemsehri adresinden kayıt olunabiliyor.

E-Hemşehri nedir?

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin E-Hemşehri projesi; dünyanın her yerinden Konyalılara ve Konya'ya gönül verenlere ulaşmayı amaçlayan; yönetime katılmalarını ve Konya'dan bilgi almalarını sağlayan geniş tabanlı bir online kayıt sistemidir. Sistemle; tüm dünyadaki Konyalılarla Konya ortak paydasında buluşmak, şehri yakından takip edip fikirlerle yönetime dahil olmak, ortak akıl çalışmalarına katkı sağlamak ve hemşehrilik hukukunun korunması amaçlanıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi Haberler
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi Haberler
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi
Haberler ›› Güncel ››Tüm Konyalılar E-Hemşehri'de buluşacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:05: Belediye Başkanı Uluabat'taki ördekleri elleriyle besledi, doğa mesajı verdi - Haber 15:04: Karantinaya alınacak ilçede son durum - Haber 15:04: ABB Meclisi AK Parti ve MHP grubundan olağanüstü toplantı çağrısı - Haber 15:03: FLAŞ - Haber 15:02: 85 YAŞINDA VİRÜSÜ YENDİ, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler