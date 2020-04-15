Tüm Konyalılar E-Hemşehri'de buluşacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Konyalıları bir araya getirmek amacıyla E-Hemşehri uygulamasını hayata geçirdiklerini duyurdu.
15.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:39
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen E-Hemşehri platformuna www.konya.bel.tr/ehemsehri adresinden kayıt olunabiliyor.
E-Hemşehri nedir?
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin E-Hemşehri projesi; dünyanın her yerinden Konyalılara ve Konya'ya gönül verenlere ulaşmayı amaçlayan; yönetime katılmalarını ve Konya'dan bilgi almalarını sağlayan geniş tabanlı bir online kayıt sistemidir. Sistemle; tüm dünyadaki Konyalılarla Konya ortak paydasında buluşmak, şehri yakından takip edip fikirlerle yönetime dahil olmak, ortak akıl çalışmalarına katkı sağlamak ve hemşehrilik hukukunun korunması amaçlanıyor. - KONYA
Kaynak: İHA
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