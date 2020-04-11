Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrasında Aliağa'da bulunan fırınlar üretimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

11.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:29
Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrasında Aliağa 'da bulunan fırınlar üretimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Üretilen ekmekler fırınlara ait araç ve personel ile Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde tüm mahallelerde satışa sunuluyor. Ekmek araçlarının geldiği mahalle ve caddelerde zabıta personeli tarafından anons yapılarak vatandaşların haberdar olması sağlanıyor. Hijyen kurallarına uygun, sosyal mesafe gözetilerek yapılan satışlara program dahilinde iki gün boyunca devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa Belediyesi, Zabıta, Aliağa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:21: Banyoda düşen kadın, balkondan girilerek kurtarıldı - Haber 17:21: Hayâlet şehir Bursa - Haber 17:21: Sultangazi'de zabıta ekipleri kapı kapı ekmek dağıttı - Haber 17:20: Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri sürüyor - Polis kontrolü - Haber 17:20: Polisten vatandaşın evine kadar hizmet - Haber 17:17: Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber