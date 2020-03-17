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Tüm NATO müttefikleri Kuzey Makedonya'nın üyeliğini onayladı

Tüm NATO müttefikleri Kuzey Makedonya'nın üyeliğini onayladı

17.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:04
Tüm NATO müttefikleri Kuzey Makedonya'nın üyeliğini onayladı
Kuzey Atlantik Paktı Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm müttefiklerin Kuzey Makedonya 'nın üyelik sürecini onayladığını duyurdu.

Stoltenberg sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, son olarak İspanyol Senatosu'nun da Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Jens Stoltenberg, Makedonya, Dünya

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