Tüm Olimpik Branşlarda Madalya Hedefimiz Var"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
, 2020 Tokyo
Olimpiyatları için olimpik olan tüm spor branşlarda madalya hedefleri olduğunu ifade etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er
ile Konya
'ya gelen Yerlikaya, ilk olarak Konya Valiliğini ziyaret etti.
Yerlikaya, burada Vali Cüneyit Orhan Toprak
ve kentteki haltercilerle görüştü. Yerlikaya'ya ziyaretinde, AK Parti
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun
, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz
eşlik etti.
Daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yerlikaya, burada partililerle bir araya geldi. Yerlikaya, sonrasında Selçuklu
Gençlik Merkezi'nde çocuklara "şivlilik" geleneği dolayısıyla çikolata dağıttı.
Yerlikaya, daha sonra Şems-i Tebrizi Kız Yurdu ile Ali Ulvi Kurucu
Erkek Yurdu'nu ziyaret etti. Yetkililerden yurtlara ilişkin bilgi alan Yerlikaya, öğrencilerle öğle yemeği yedi. Hamza Yerlikaya
, kent merkezinde TÜGVA ve KADEM il temsilciliklerinin ziyaret etti, dernek yöneticileriyle sohbet etti.
"İnşallah 2023, 2053 ve 2071 gençliği de buradan yetişecek"
Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi'nde sporcularla bir araya gelen Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, haftalardır illeri ziyaret ettiklerini söyledi.
Gençlik çalışmaları, spor branşlarında ve yurtlardaki eksiklikleri görmek için programlar yaptıklarını anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Eksikliklerin giderilmesinde çalışma başlattık. Geliyoruz, yerinde tespit ediyoruz. Türkiye
'nin her yerine giderek tamamlanması gerekenleri not alarak Ankara
'da çözüme ulaşması için bakanımızla çalışarak mücadele ediyoruz. Gençlerimiz heyecan içinde. Büyük şampiyonlarımızın olacağı gençlerimiz buradalar. Bu kardeşlerimiz inşallah büyük başarılar elde ederler. Bu alan içerisinde judo, boks, eskrim farklı branşlardaki sporcularımızla bir arada oluyoruz. İnşallah 2023, 2053 ve 2071 gençliği de buradan yetişecek. Bu gençlerle yolumuza devam edeceğiz."
"Sporda en çok başarının olduğu dönemleri yakalayacağız"
Yerlikaya, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına az kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bu süreçte hedefimiz bir önceki olimpiyatlarda alınan madalyanın biraz daha üstünde madalya alabilmek. Bu uğurda da ekip olarak çalışıyoruz. Olimpik olan tüm branşlarda madalya hedeflerimiz var. Madalya alabildiğimiz temel branşlarımız var. Oralarda özel çalışmalarımız var. İnşallah daha güzel günler sporda en çok başarının olduğu dönemleri yakalayacağız."
"Kent ve mahalle sahalarına döndük" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde yapılan spor merkezi yatırımlarında çok büyük fark yaşandığını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Tesisleşmede ve spor hizmetlerinde yapılamayan bütün hizmetleri yapmış, 3-4 kat büyümüş ve tesis ihtiyaçlarını Türkiye'nin 81 iline yaymış bir iktidarın ekibiyiz. Tesis ihtiyaçlarımızı giderdik. Kent ve mahalle sahalarına döndük. Sporu daha da yaygınlaştırmak için mahallelere dönüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, 'mahallerlerde sahalar yapın' talimatı üzere tesisleşiyoruz. Bu başarının artması için de elimizden gelen her türlü projeyi ve yatırımı destekliyor, sporun önündeki olabilecek engelleri tek tek bakanlık olarak kaldırıyoruz. Spor salonlarımızı, 365 gün 24 saat kullanılmasını esas alıyoruz. Bütün branşlarda hocalarımız emek veriyor. İnşallah bunun neticelerin ileride alacağız."
Tokyo, Hamza Yerlikaya, Spor
Kaynak: AA