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Tüm partiler anlaştı: Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ismi her yerden silinecek

Kenan Evren’in adının okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesi konusunda CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol’un verdiği teklif, tüm partilerin desteğini aldı.

25.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:24Tüm partiler anlaştı: Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ismi her yerden silinecek
Tedavi gördüğü hastanede 4 yıl önce hayatını kaybeden 12 Eylül darbe döneminin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Kenan Evren'in adının okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesi konusunda CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un verdiği araştırma komisyonu kurulması önergesi, perşembe günü Meclis'teki tüm partilerin desteğini aldı.






Anadolu Ajansı


Gürsel Erol
Anadolu Ajansı








Ankara'nın Evren ilçesinin adının değişmesinden, isminde Kenan Evren'in bulunduğu okullara farklı isim verilmesine, İstanbul Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası'nın ismine dek çok geniş bir çalışma gerektirecek olan teklif, esas olarak Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını kapsıyordu.
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Cumhurbaşkanı, Gürsel Erol, Kenan Evren, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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