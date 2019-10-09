Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti

Türk askerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı için tüm partiler, iyi dileklerini iletirken HDP'nin ise sessiz kalması dikkat çekti. HDP daha sonra düzenlediği basın toplantısında operasyonla ilgili, "Kuzey ve Doğu Suriye ile Rojova halkları Türkiye'de yaşayan halkların akrabası, dostu, kardeşidir. Yapılması düşünülen, vicdani ve ahlaki olarak kabul edilemez olan bu saldırı bölgesel istikrarsızlığı tetikleyecek." ifadelerini kullandı.

OPERASYONA KARŞI ÇIKMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) temsilcileri, Fırat'ın doğusuna planlanan operasyona ilişkin HDP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, hazırlanan ortak metni HDK Eş Sözcüsü sıfatıyla HDP Muş Milletvekili Koçyiğit okudu. Koçyiğit, uluslararası topluma bu operasyona karşı çıkma çağrısında bulundu.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

"AHLAKİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Suriye'nin kuzeyi ve doğusundan Türkiye'ye tehdit değil barış ve kardeşlik mesajlarının geldiğini ileri süren Koçyiğit, "Kuzey ve Doğu Suriye ile Rojova halkları Türkiye'de yaşayan halkların akrabası, dostu, kardeşidir. Yapılması düşünülen, vicdani ve ahlaki olarak kabul edilemez olan bu saldırı bölgesel istikrarsızlığı tetikleyecek. DEAŞ, El Kaide gibi barbar çetelere alan açacak ve halklar arasında sonu gelmeyen nefret bariyerleri örecektir." ifadelerini kullandı.